Slavica Đukić Dejanović više od 30 godina je u braku sa Rankom Dejanovićem, koji je njen drugi muž.

Izvor: RTS/ printscreen

Slavica Đukić Dejanović, pored ostvarene karijere neuropsihijatra, dugogodišnjeg političkog angažmana i profesorske pozicije na Medicinskom fakultetu, ima veliku podršku svog sina Dušana iz prvog braka i supruga Ranka Dejanovića. Za krah prvog braka svojevremeno je izjavila da je to jedan od njenih najvećih životnih poraza:

"Otac mog deteta i ja više nismo mogli živeti zajedno, a bili smo divni roditelji i on i ja. Trebalo je detetu objasniti da ga tata i mama i dalje vole, a ne mogu zajedno. To je osećanje velikog gubitka, kao kad vam neko umre. Gubitak bračne zajednice sam teško doživela i smatrala sam da nikada neću imati snage za novi brak", pričala je ona.

Prvog muža upoznala je na studijama, a pred kraj fakulteta, ostvarila se u ulozi majke. Kako njen san o velikoj porodici nije uspeo, Slavica je verovala da će zauvek ostati sama, tome se ipak usprotivio njen sin Dušan, koji ju je podstakao da ponovo potraži emotivnu sreću:

"Imao je 14 godina kada mi je rekao: 'Mama, meni je žao da ti budeš sama, mislim da treba da se udaš.' Njen suprug pre braka sa Slavicom, bio je oženjen Slovenkom, zbog čega se ministarka često šalila da ga je ona naučila "bračnim lekcijama":

"On je u brak ušao kao formiran čovek, sa decom koja su bila istog uzrasta kao moj sin, a ja u šali kažem da za njegove evropske manire mogu da zahvalim njegovoj bivšoj ženi Slovenki, koja ga je naučila važnim bračnim “lekcijama”. Moj suprug se sa puta uvek vrati sa poklonom, uvek ustane pre mene i skuva mi kafu...", otkrila je ona.

Na početku romanse napravio je taktičku grešku, koja je mogla da ga košta ljubavi duge čak tri decenije:

Pomislila sam: 'Ovaj čovek stvarno nema ukusa. Pa, zar nije mogao da zavije rokovnik u ukrasni papir?” A onda sam ga otvorila i u njemu ugledala ključeve BMW-a. Pobesnela sam i rekla sebi: 'On misli da sam ja na prodaju'. U to vreme vozila sam “stojadina” i imala platu pet maraka. Nekoliko meseci nisam htela da pričam sa njim jer sam bila uvređena, ali on je shvatio da je kupio pogrešan i skup poklon i pokušao je da se izbori za moju pažnju na drugi način. I uspeo je u tome", pričala je Slavica.