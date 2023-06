Snimak rušenja mosta u Mrčajevcima uznemirio je juče građane Srbije, a onda su saznali da se iza njega krije i jedan herojski čin.

Juče je u Mrčajevcima pukao most na Zapadnoj Moravi, koji je spajao brojna pomoravska sela nizvodno od Čačka. Heroj Nemanja Bogosavljević je sve to snimio, pred njegovim očima se most srušio, ali on je spriječio ogromnu tragediju. Sopstvenim autom sprečio je da autobus i ostala vozila ne krenu preko mosta, a samo par trenutaka kasnije, most se obrušio u nabujalu reku!

"Nekako, utisak je bio, mislim, jeza je prošla kroz sve nas, preprečio sam autom da autobus i ostala vozila ne dođu na most. Oni su, kako sam ja to preprečio, izašli iz autobusa i počeli da se šetaju sa ove i sa one strane, ja im mašem da vozila sa druge strane ne prelaze ovamo. U tom trenutku je došao policajac Zvornić, koji ih je ljubazno molio da se sklone sa mosta, ali niko na to nije obraćao pažnju, na kraju je, ipak, uspio da ih skloni, a meni je rekao idi dole i slikaj da vidimo šta se dešava", kaže Nemanja za Prva TV u jednom dahu i nastavlja:

"Silazim dole, palim aparat, pravim jednu sliku i već kada sam uključio kameru, ti stubovi su počeli sve više da pucaju i onda je snimljen trenutak pada mosta. Došao sam tu u 6 i 20 da vidim šta se događa, da li se Morava izlila i da li nam je poplavila njive. Hvala Bogu, nije se izlila, ali prvo što sam vidio, mi smo veče pre toga, negdie do skoro 22h, stajali tu na mostu i gledali šta se događa. Morava je taj dan nosila, podigla je svoj nivo zbog padavina, nosila je balvane, nosila je drva i sve je to gađalo direktno u stubove, tačnije četvrti stub", rekao je Nemanja.

On je naveo da su mještani negdje i očekivali šta će se dogoditi, a tog kobnog jutra je obavjestio policiju da je pukao taj četvrti stub i da će most da se sruši.

"Bio sam nešto do kuće i vraćam se nazad, kad vidim autobus sa Turcima i još nekoliko vozila u pratnji. Bila je tu neka jurnjava kilometar i po, nisu se pomjerali sa puta, ne znaju što ja sviram. Pokušao sam da ih obiđem, oni ne obraćaju pažnju, put je uzan, nikakav, ja sviram, sviram i to traje kilometar i po. I ovdje lijevo je skretanje za separaciju, tu je proširenje, malo sam ih tu obišao i prepriječio put. Ljudima iz pravca Slatine smo mahali 'ne prelazite most', a oni pitaju 'šta, šta se događa?'", rekao je Nemanja.

Inače, most je sagrađen 1987. godine, tad je završen i pušten, a gradio se godinu, dve dana. Njega je gradila vojska, a kako navode meštani, svi u okolnim selima su bili srećni zbog toga, jer im je to bila jedina veza između dva puta.