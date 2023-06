"Ne radi nam GPS, brali smo pečurke... A na durbin i dvogled ne umijemo da gledamo", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na današnjoj zajedničkoj konferenciji s predsjednicom Slovenije u Palati Srbija.

Izvor: TV Prva/screenshot

On je izjavio danas da je predstavnicima Kvinte prenio da je Beograd spreman da ponudi sve snimke i dokaze iz kojih bi bilo jasno da su trojica kosovskih policajaca uhapšena duboko na teritoriji centralne Srbije a ne na teritoriji pokajine Kosovo.

Nakon razgovora sa slovenačkom predsjednicom Natašom Pirc Musar, Vučić je rekao da je ponudio snimke svih aktivnosti i vojske i policije, jer nema razloga da se bilo šta krije.

Izvor: Kurir/Pink/Printscreen

"Ponudili smo i osobe koje su izvele hapšenje. Neka dovedu svoje poligrafiste i neka ih pitaju dva pitanja. Da li su učestvovali u hapšenju i da li se hapšenje dogodilo u centralnoj Srbiji ili na Kosovu. Niko to nije odbio", rekao je Vučić.

On je dodao da srpske snage bezbjednosti nikada nisu prelazile administrativnu liniju jer imaju takvo naređenje, kao i da je to moguće provjeriti i sa Kforom.

O jutrošnjem sastanku s Kvintom

,,Kao što znate, mi se držimo Povelje UN i Rezolucije 1244, a razgovarali smo i o novim zabranama za ulaz robe i vozila sa srpskim tablicama, ali i kako da se deeskalira situacija... Kao što znate, Srbija nije učinila ništa da eskalira situaciju i da podsjetim da nije upucan nijedan Albanac već šestoro Srba, takođe protesti su mirni i nije upucan nijedan Albanac nego povređena dvojica Srba Radoš i Dušan za koje su svi rekli, čak i NATO, da ljudi nisu ništa uradili pa pitam zašto su onda još u pritvoru kad nisu ništa uradili"

,,Naše snage bezbjednosti nikad nisu prekoračile liniju, to može da potvrdi i Kfor"

On je rekao i koliko su pomenuta lica, inače juče uhapšena bez ijednog ispaljenog metka, zašla u dubinu teritorije centralne Srbije te naglasio i da su naše snage bile udaljene tačno 19 km kopnenom a 4,1 km vazdušnom linijom od administrativne linije.

,,Srpski vojnici od tog mjesta nisu bili bliže od 19 kilometara kopnenim putem, potvrdio je Vučić a onda saopštio":

,,Ponudili smo Kvinti i spremni smo da pružimo sve snimke tzv. rekord log i Vojske i policije, a ponuđeno je i da ljudi koji su ih priveli pred stručnjacima poligrafistima posvjedoče gdje su ih tačno uhapsili bez ispaljenog metka", dodao je Vučić.

Pomenuo je i Kurtijevo "objašnjenje" da su navodno zašli 300 metara

,,Da uzmemo da je Kurti sve rekao istinu, a znamo da govorimo o čovjeku kome istina nije draga, on je sam priznao da je prekršio sve norme međunarodnog prava. On je rekao da su oni bili 300 metara unutar teritorije administrativne linije. Oni nemaju pravo tu da budu uopšte, po Vojno-tehničkom sporazumu koji imamo potpisan. Oni kada priđu na kilometar moraju da prijave Kforu 36 sati ranije. A šta ste radili sa dugim cijevima tamo? Hoćete da kažem šta nam govore ovi koji su uhvaćeni? "Meni ne radi GPS, ne znam, ja sam tražio pečurke..." Nisu oni uhvaćeni 10 metara u našoj teritoriji, da ih je neko čekao u zasjedi nego mnogo mnogo dalje. Šta radite sa dugim cijevima, što gazite sporazum? Sam si priznao da si pregazio sporazum, samo što ti to ne znaš, jer ti ne čitaš dokumenta, jer te to ne interesuje", rekao je Vučić.

Vučić: Na sjeveru KiM noću sve vri, nadam se da će EU moći da urazumi Prištinu

,,Noću ne mogu da spavam jer znam šta se tamo noću dešava, na severu KiM... sve vri, siti su Kurtija, čak i deca od 12-13 i 14 godina spremna su da poginu, a to moramo da sprečimo", rekao je predsjednik na zajedničkoj konferenciji.

,,Siti su Kurtija, siti su laži svih mogućih. Noćas kada im je išla policija, negdje pored Lepovića, djeca su jurila kola, od 12,13 godina... Neće više niko da ih trpi, ni njih ni njihov teror. Samo što neko mora da vidi i mora da razumije. I sad ćete da kažete - nećete da dobijate hleb iz Raške? Šta će da jedu? 80 posto hleba dobijaju iz Raške. Užasno teška situacija za nas, trudimo se da sačuvamo mir, ali imamo posla sa ljudima koji ne žele da bude mira" rekao je Vučić.