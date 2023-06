Rođena sestra Radovana Juračića koji je nestao u Grčkoj je rekla da je njegovoj djeci teško objasniti zašto nema njihovog tate.

Djeca stalno pitaju za oca, nedostaje im. Radovanova ćerka ima samo pet godina, a sin 11, oni su još uvek mali i teško je objasniti zašto im nema tate. Mi im pričamo da im se tata izgubio i da će ga policija naći i da će uskoro biti zajedno. Ovo je izjavila Dijana Juračić, rođena sestra Radovana Juračića (44) koji je nestao prošlog ponedeljka u Grčkoj, kada se, navodno, ukrcao na putnički brod koji je išao od Pireja do ostrva Kos, nakon čega mu se izgubio svaki trag. Potraga za Srbinom traje punih sedam dana, a i dalje nema informacija o tome gde se nalazi, kao i šta se kobnog dana desilo.

Kobnog dana Radovan se cijeli put javljao

Radovan Juračić iz Kikinde, otac dvoje djece, krenuo je na grčko ostrvo Kos, kod kuma, u namjeri da ugovori sezonski posao i zaradi. "On je i ranije putovao, ali gdje god da je bio uvek se javljao. Radovan se i tog dana konstantno javljao, slao poruke, sve je bilo normalno. Ništa nije ukazivalo da ovako nešto može da se desi. Imamo hiljadu pitanja, ali nijedan odgovor. Radimo sve što je do nas, međutim, još uvek nemamo nikakve informacije", priča neutešna sestra.

Ističe i da je Radovan bio jako snalažljiv, te da bi se u svakoj situaciji snašao i pokušao da kontaktira sa njima. "Gotovo sam sigurna da bi nas pozvao. Njemu su djeca sve, sigurno bi ih nazvao. Baš zbog toga se i brinemo. Takođe, da su ga opljačkali, sigurno bi se snašao i otišao do obližnjeg kafića i pozvao nekoga od nas", dodaje Dijana.

Trudimo se da budemo jaki zbog njegove djece

Neutješna sestra napominje i da ne razmišljaju negativno, već da se trude da budu jaki i pribrani. "Jako je teško, ali trudimo se zbog njegove djece. Pokušavamo da ih izolujemo iz svega. Nadamo se da je dobro i da će se pojaviti", kaže Dijana. Napominje i da nema sa kim nije kontaktirala i koga nije zvala, ali svuda su isti odgovori.

"Niko nam ništa ne priča, a svaki sekund nam je važan. Ovdje je u pitanju jedan ljudski život. Koga god da pitamo, dobijamo isti odgovor", istraga je u toku. Pokušavamo preko ljudi iz Grčke da nešto uradimo, juče je Radovanova slika bila na dnevniku u Grčkoj. Nadamo se najboljem", priča drhtavim glasom Dijana.

Poslednji poziv upućen ženi

Kobnog dana Radovan se ukrcao na trajekt u Atini oko 18 časova. Dva sata kasnije, tačnije oko 20 časova, čuo se sa suprugom Draganom, kojoj je rekao da se ukrcao na trajekt za Kos. Njegova supruga Dragana Juračić istakla je ranije da se poziv tada prekinuo jer je veza bila loša, te da se njen suprug od tada više nije javljao. "Zvala sam ga u utorak oko 7 ujutru, ali se nije javljao, a negde oko 12 časova telefon je ugašen i više nema signala. Poslednji put je lociran na Rodosu", rekla je ona tada.

Kako je Dragana ispričala, ne može da poveruje da njenog muža nema, te da joj se svakakve misli motaju po glavi. Na pitanje da li je njen suprug zvučao zabrinuto kada su se čuli, te i da li se kum čuo sa njim možda nakon nje, odgovara odrično. "Normalno je zvučao, veza se malo prekidala. Prema mojim saznanjima, nije se čuo sa kumom posle našeg razgovora", kaže zabrinuta supruga.

Nakon što je započela apel na društvenim mrežama, Dragana se obratila i nadležnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Obavješten je MUP Srbije, ambasada Srbije u Grčkoj, ali i lokalne službe policije na ostrvu Rodos i Kos. Kako je rekla, u potragu za njenim nestalim suprugom biće uključen i Interpol.

Takođe, veliki broj Srba ali i Grka unutar Fejsbuk grupa "Grčka info", "Grčka Uživo" i "Live from Greece" uključio se u potragu za nestalim Radovanom.

Nikad se nije iskrcao iz broda

Podsjetimo, Radovan se 28. maja ukrcao u autobus koji je iz Srbije krenuo ka Atini. Zatim je 29. maja trebalo da se ukrca na putnički brod u luci Pirej koji je plovio do ostrva Kos. Međutim, njegov nestanak je prijavljen organizaciji "Smile of the Child" 31. maja koja je odmah objavila detalje o njemu, a na zahtjev porodice jer postoji sumnja da mu je život u opasnosti.

Njega je na ostrvu Kos trebalo da sačeka prijatelj, međutim, on tvrdi da se Radovan nikada nije iskrcao iz broda. Svi oni koji imaju saznanja o Radovanom nestanku ili su ga možda videli na trajektu za Kos, mogu se obratiti nadležnim službama ili pisati Dragani na broj telefona 064 560 67 60.