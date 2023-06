Potraga za nestalim Radovanom Juračićem (44) u Grčkoj se nastavlja, a njegova supruga Dragana, ponovo se oglasila i otkrila nove detalje potrage za svojim mužem.

Izvor: Kurir/Su/Privatna arhiva

Radovan Juračić (44) nestao je na brodu na putu od Atina do ostrva Kos u Grčkoj. Njegova supruga Dragana se sa njim poslednji put čula u ponedeljak 29. maja u večernjim časovima. Ona se sada ponovo oglasila.

"Cela Grčka ga traži, a mi kući sedimo i čekamo! Na vezi smo sa Ambasadom i našom policijom. Samo da nam se vrati živ i zdrav! Ne bi nas on ostavio tek tako. Stavili su ga i na zvanični sajt nestalih lica u Grčkoj. Ostaje nam da verujemo i da se nadamo", napisala je Dragana Juračić na svom "Fejsbuk" profilu.

Da podsetimo, Radovan je u nedelju 28. maja stigao u Atinu. Potom je u ponedeljak 29. maja trebalo da se ukrca na putnički brod u luci Pirej koji je plovio do ostrva Kos. Međutim, njegov nestanak je prijavljen 31. maja od strane organizacije "Smile of the Child".

Njega je na ostrvu Kos trebalo da sačeka njegov kum Zoran. Međutim, Zoran tvrdi da se Radovan nikada nije iskrcao iz broda. Svi oni koji imaju saznanja o Radovanom nestanku ili su ga možda videli na trajektu za Kos, mogu se obratiti nadležnim službama ili pisati Dragani na broj telefona 064 560 67 60.

Radovan Juračić (44)

Izvor: Facebook/screenshot/www.grckainfo.com