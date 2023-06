Momčilo Markov, polubrat nestalog Radovana Juračića (44), kreće u potragu za svojim polubratom.

Izvor: Facebook/screenshot/www.grckainfo.com

Momčilo Markov (33), polubrat nestalog Radovana Juračića (44) iz Kikinde, izjavio je da kreće u Grčku da traži svog polubrata. Da podsetimo, Radovan Juračić nestao je na brodu na putu od Atina do ostrva Kos.

"Uskoro putujem u Grčku, na Rodos i Kos. Vratiću brata živog ili mrtvog. Mislim da je živ, ali sumnjam da je kidnapovan i negde zatvoren", rekao je Momčilo.

U potragu za njim uključile su se i grčka i srpska policija, a trebalo bi da se uključi i Interpol. Njegova majka Radoslava Markov se svakoga dana moli za svog nestalog sina.

“U dušu ga znam, samo čekam da mi se javi i da dođe svojoj kući. Radovan je inače bio moje mezimče, toliko je sa mnom prošao... Sami smo u početku živeli, u mukama... On je dete koje je imalo tragičan život. Uvek ga je pratio neki baksuz u životu. Rekla sam mu ‘idi, zaradi, ne moraš ostati‘. Drugi put ide na isto mesto, zna sve, mislila sam da je to sigirno, sada se kajem. Sada ga svi traže i Interpol i policija. Moj drugi sin i ja smo gledale kamere iz Atine i videli smo kako na jednu stranu izlaze građani, a na drugu kola. Međutim, kada se brod ispraznio, na njega je ušla Hitna pomoć i kola policije”, kaže Radoslava Markov.

Supruga Radovana, Dragana, je rekla da je on i ranije išao na ostrvo Kos. Radio je u Švajcarskoj, Rusiji i Rumuniji.

“Sad me je telefonom pozvala jedna naša žena koja radi u Grčkoj i preporučila da se priča o Radovanovom nestanku objavi na najgledanijoj televizijskoj emisiju u toj zemlji, koja se bavi takvim temama. Pozvao nas je potom i jedan grčki novinar. Ovoga puta, otišao je kod kuma, takođe Kikinđanina, koji već dugo živi i radi u Grčkoj. Autobusom se iz Kikinde najpre zaputio do Novog Sada, a odatle u Atinu, takođe busom. Odatle me je pozvao oko 20 sati. Već je bio na feribotu. Plovio je iz Atine na ostrvo Kos. Normalno je zvučao i na kraju razgovora poručio da će se javiti kad stigne na Kos. Međutim, posle toga se nismo više čuli. Konstantno smo ga zvali, od šest ujutru kad je feribot trebalo da stigne na Kos, pa do podneva. Niko se nije javljao na telefon. Najpre sam nestanak objavila na grupi ‘Grčka info‘. Vest se brzo raširila, ali je dodatnu brigu unela vest da je Radovanov telefon lociran, ali na ostrvu Rodos, u jednoj ulici”, kaže Dragana, supruga nestalog Radovana.

Uz Draganu je Dijana, sestra nestalog Radovana. Čudi ih što je telefon Radovana ugašen od utorka.

“Meštani na Rodosu su se angažovali i krenuli da ga traže. U potragu se uključila i policija na Rodosu. Kontaktirali su kolege na Kosu, pa je policija onda pronašla i razgovarala sa Radovanovim kumom. Moj brat nije imao nikakvih problema. Da je kojim slučajem izgubio telefon, sigurno bi nekog zamolio da mu pozajmi samo da se javi, ili bi se javio sa govornice. Nije nam jasno zašto policija nije vratila snimak na sigurnosnim kamerama u luci i na feribotu, kako bi utvrdili kad je i gde tačno bio”, navela je Dijana, sestra nestalog Radovana.

Radovan je poslednji put viđen kako nosi tri-četvrt teksas pantalone i crnu majicu kratkih rukava, a od obuće je nosio plave patike. Imao je crnu sportsku torbu marke “adidas”, teget ranac na kojem je pisalo “DexRock” i ispod “Josip”. U maloj torbici je nosio telefon i pasoš. Ukoliko posedujete bilo kakve informacije, telefoni supruge i sestre nestalog Kikinđanina su: 064- 178 92 19 i 064- 56 06 760.

Radovan Juračić (44)

