Slobodan Negić je ime koje se najviše pominje nakon što je u emisiji govorio o pucnjavi u školi Vladislav Ribnikar u kojoj je nastradala njegova ćerka.

Cela Srbija je ostala nema nakon gostovanja Slobodana Negića u emisiji "Utisak nedelje", oca nastradale devojčice u OŠ "Vladislav Ribnikar". Njegovu bol, ali i snagu da se bori za bolje sutra ostale dece najbolje je razumeo Igor Jurić, koji je takođe izgubio ćerku na tragičan način.

Ujedinjeni, svojim sudbinama su svima nama poslali jake poruke koje bi trebalo da nam promene poglede i stavove o boljoj budućnosti. Složni su da samo ljudi mogu jedni drugima biti najveća uteha, a i snaga da se prežive teški danii izgradi bolje sutra.

"Ja sam danas u očima ljudi video iskren strah za sve nas i reći ću vam nešto. Kad sam bio na sahrani svoje ćerke prilazilo mi je puno ljudi. Mnogo njih uopšte nisam znao, ali vidim da tim ljudima koji mi prilaze nije lako da izjave saučešće, a ni meni da ga primim. Kasnije sam posle sahrane počeo da gledam u oči te ljude i da svakom, gledajući u oči se zahvalim. Shvatite da je ponekad jedini razlog u čoveku da se bori to što ima ljude oko sebe i da ovde treba da naučimo veliku lekciju o tome da se radi o nama, o nama ljudima, o našim sudbinama. Moja sudbina je teška, ali ja ću je nositi i to baš onako kako me ona, kao što ime kaže, mudro naučila tome", govorio je Negić.

Slobodan Negić je glumac, muzičar i filozof. Rođen je u Beogradu 1977. godine, magistar je filozofije, bavi se komponovanjem primenjene i neprimenjene muzike i član je benda "Di Luna Blues".

Oca nastradale devojčice domaća javnost pamti po ulozi "Profe" u popularnom filmu "Čavka" iz 1988. godine, gde je u narodu ostao poznat kao "dobrodušni dečak našeg detinjstva". U ovom filmu pojavio se kada je imao nešto više od deset godine, a publika ga pamti kao dečaka riđe kose koji nosi naočare i pomaže vršnjaku.

Tumačio je lik Maksića koji zbunjeno odgovara na pitanje nastavnika u seriji za decu "Vukov ćošak" iz osamdesetih godina. Nakon što se prvi put predstavio javnosti kao glumac u popularnim ostvarenjima, njegova karijera je otišla u drugom pravcu, pa je počeo da se bavi muzikom, što je i danas njegov poziv. Komponovao je muziku za film "Četvrti čovek" i "Prokleti pas".