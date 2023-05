Roditelji ranjene devojčice su došli do škole "Vladislav Ribnikar" u Beoogradu, kako bi uzeli njene stvari koje su ostale u školi.

U Srbiji je počela trodnevna žalost koja je proglašena zbog tragedije koja se dogodila 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru. Tom prilikom je učenik (13) ubio devet osoba - osam učenika i radnika obezbeđenja Dragana Vlahovića, a ranio šest đaka i nastavnicu istorije.

Ljudi od jutros pristižu na mesto tragedije, drugari odaju počast nastradalim učenicima. U ulici muk i tišina. Došli su i roditelji devojčice koja je u ranjena i nalazi se u Tiršovoj.

"Naša devojčica je dobro, bori se, izdržaće. Uskoro će se vratiti ovde i završiti školu. Biće dobro, mora da bude. Sada smo došli i po njene stvari koje su ostale u školi. Moramo da izdržimo, šta drugo", rekli su za "Blic" roditelji devojčice ranjene u pucnjavi.

U Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", povodom tragedije koja se dogodila u toj ustanovi, biće otvorena knjiga žalosti u koju će građani i građanke, učenici i učenice, moći da se upišu u naredna tri dana, saopšteno je na sajtu Vlade Srbije. U knjigu žalosti može se upisati u petak, 5. maja, od 15 do 19 časova, u subotu, 6. maja, od 10 do 15 časova, kao i nedelju, 7. maja, od 10 do 15 časova.

Knjiga žalosti biće izložena na glavnom ulazu u ovu osnovnu školu.