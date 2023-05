Prema najnovijim informacijama, na tijelu silovane i ubijene djevojke A.S. (22) nema vidljivih povreda od noža ili vatrenog oružja.

Tijelo djevojke A.S. (22) pronađeno je danas na Zvezdari. Konstatovano je da je djevojka silovana, pa ubijena.

Policija i Hitna pomoć nalaze se na licu mjesta. Telo A.S. bilo je u spavaćici na krevetu i pronašla je sestra ubijene ženske osobe koja je posumnjala da se nešto dogodilo jer se A.S. nije javljala na telefon.

Prema najnovijim informacijama, na tijelu silovane i ubijene djevojke A.S. nema vidljivih povreda od noža ili vatrenog oružja. Kako izvor upućen u istragu navodi, to ne znači da nije reč o ubistvu.

"Na tijelu nema vidljivih povreda, djevojka nije pretučena. Provjerava se da li je ugušena", kaže izvor upućen u istragu.

Sestra je policiji ispričala da je A.S. prije izvesnog vremena došla kod rođake T.Ž. da joj pričuva djecu. Rođaka T.Ž. je jutros odvela djecu u vrtić. Rođaka je nakon toga pokušala u više navrata da dobije A.S. na telefon, ali kada joj se ona nije javljala, pozvala je sestru koja je u stanu pronašla tijelo A.S.

