Dječak (13), koji je priznao da je pucao u OŠ "Vladislav Ribnikar", nije podnosio poraz.

Izvor: Espreso/Tamara Trajković/privatna arhiva

Dječak (13), koji je priznao da je pucao u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, nikad nije volio đake koji su bolji od njega i stalno se trudio da bude prvi u smjenu. Kako kažu stručnjaci, takmičarski duh i potreba da sve odradi bez greške doveli su do toga da dječak puca u školi. Tom prilikom ubijeno je osmoro učenika i školski čuvar, a ranjeno šestoro djece i nastavnica istorije.

Dječak se, kako se saznaje, tokom djetinjstva uvijek svađao sa vršnjacima koji bi ga pobijedili u nekoj igri, kad bi dobili bolje ocjene od njega, kad bi imali više bodova od njega na kontrolnom ili ako bi ispričali bolji vic od njega. Izvor tvrdi da dječak nije priznavao poraz i da su se tako prema njemu ponašali i u kući. Očekivalo se da uvijek bude najbolji zbog čega je bio pod pritiskom.

Član Savjeta roditelja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu Mina Zirojević ističe da se nikada o dječaku nije raspravljalo na sjednicama savjeta, ali da je poznat kao "buntovnik". "O dječaku koji je prošle srijede ubio osmoro đaka i radnika obezbjeđenja u ovoj školi, nikada nije bilo riječi na sastancima, niti je bilo šta ukazivalo da će počiniti ovakav stravičan zločin. Od đaka koji su ga poznavali mogla sam da čujem da je njegovo ponašanje bilo uobičajeno za djecu tih godina, ali da se često svađao sa djecom koja su bila bolja od njega na nekom času. I baš se ovih dana priča da je upravo to razlog za sve ovo i da ga niko iz te smjene nije maltretirao", ističe Zirojevićeva.

Sagovornica dodaje da su deca i dalje u strahu i da se brinu u kakvom su stanju povrijeđeni učenici. Navodi da se djeca plaše da će dječak brzo biti pušten pošto znaju da ne može da odgovara pred zakonom. Stručnjaci smatraju da su dječakova želja da bude najbolji u svemu i to što je teško podnosio uspjeh druge djece neki od glavnih motiva da puca u školi i ukloni one "koji su bolji od njega".

Prema njihovim riječima, zbog takvog načina odrastanja, ali i samog karaktera trebalo je da roditelji na vrijeme potraže stručnu pomoć. Neuropsihijatar prof. dr Slavica Đukić Dejanović kaže da je riječ o dječaku koji je po svojoj prirodi perfekcionista, koji ne poznaje poraze i kod kojeg nema mjesta ni za najmanju grešku.

"Po onome što smo čuli o njemu, po stvarima koje je volio, po izborima igrica, filmova, po ocjenama i uspjehu u školi, vidimo da je to dijete sa velikim ambicijama, ciljevima, sa posebnim vaspitanjem i urođenim vrijednostima. Po razmišljanju i njegovim radovima, on je perfekcionista, bilo da je riječ o učenju, igri, ocjenama, načinu života... Ali i vrlo impulsivan. I zato nije tolerisao da neko bude bolji od njega. Vidimo i da nije imao sjajnu komunikaciju sa vršnjacima, a očigledno ni sa svojom okolinom. To je dijete koje je imalo ciljeve i slijepo težilo ka njihovim ostvarenjima. Sada je samo pitanje koliko su ti zacrtani uspjesi bili njegovom voljom ili potpuno nametnuti od porodice, društva, okoline", navodi profesorka Đukić Dejanović.

Direktor Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS) prof. dr Milika Ašanin navodi da je troje povrijeđenih u školi "Vladislav Ribnikar" i dalje na liječenju u ovoj ustanovi. "Jedan učenik je i dalje u teškom stanju. Povrijeđena djevojčica koja je smještena na Dječjoj klinici u Tiršovoj i dalje je životno ugrožena. Takođe, šestoro pacijenata koji su poslati iz Mladenovca i Smedereva nalaze se na intenzivnoj njezi", rekao je Ašanin.