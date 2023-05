Advokat Toma Fila prokomentarisao je dve pucnjave koje su imale katastrofalne posledice.

Advokat Toma Fila izjavio je danas da se niko od onih koji su bili na izdržavanju kazne od 20 godina nije vratio "normalan i dobar", odnosno "upotrebljiv za život".

Na pitanje ima li pravnog osnova da nikada ne izađu na slobodu dečak (13), počinilac ubistava u OŠ "Vladislav Ribnikar", kao i U.B. (21), koji je ubio ljude kod Mladenovca i Smedereva, Fila je objasnio da je dečak krivično neodgovoran, dodajući da prema njemu mogu da budu primenjene psihijatrijske mere, te da bude izolovan, ako se utvrdi da je neuračunljiv. "U suprotnom ide kući, ali ja mislim da se to suprotno neće desiti", rekao je Fila, prenosi Politika izjavu za Tanjug.

Govoreći o U. B. Fila precizira da on još nema 21 godinu, te da ne zna kako bi on mogao da "ne izađe nikada na slobodu". "Ali, ja znam mnogo ljudi koji su dobili 20 godina umesto smrtne kazne. U moje vreme, to je bila najveća kazna. Nijedan od njih se nije vratio normalan i dobar. Dobar , upotrebljiv za život", rekao je Fila i dodao da su zbog toga uvedena savetovališta i sistem za rehabilitaciju. Kako kaže, nemoguće je predvideti šta će se dešavati nakon izdržane kazne i da bi ta osoba morala da izvrši neko krivično delo da bi sud mogao da donese odgovarajuću odluku.

Fila smatra i da je povećanjem broja policajaca u školama i na javnim mestima povećana bezbednost. "Taj policajac mora da bude aktivan unutra i da mu deca veruju, da se njemu žale, kao što idu od psihologa. Verujem da će to biti dobro rešenje", zaključio je Fila.