Ujak jedne od žrtava je rekao da je razlog svađe bio to što je U.B. podržao masakr koji se dogodio u školi na Vračaru.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/MUP

Srbiju su u nedelji koja je iza nas zadesila dva užasna događaja: prvo je u srijedu ujutru maloljetni dječak (13) ubio osam đaka i čuvara u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru, a samo dan posle U. B. (21) ubio je osam, a ranio 14 osoba, u masakru koji je započeo u selu Dubona.

Kako je rekao ujak jedne od žrtava U. B, horor u Duboni je počeo baš zbog rasprave ubice sa mještanima, a tema je bila masovno ubistvo u školi na Vračaru. Kako kaže, čuli su da je U. B. bio sa nekim u automobilu kada je otišao da kupi cigarete i došao do ekipe mladih okupljenih kod škole.

"Branio je i opravdavao ovog malog koji je pucao u školi na Vračaru. Rekli su mu da ne može tako da govori. Misle da je to bila kapisla da ode po oružje. Selo je zavijeno u crno. Ljudima pored je zatvorio kuću. Djeca su im bila za primjer. I sin, i ćerka", dodaje on. I sin sagovornika koji ima 12 godina je, kaže, odlazio sa drugarima do škole.

"Mogao je on da bude tamo. Ne znam ni da li da šaljem dijete u školu ili ne. Ekskurziju sam otkazao, ne znam šta može da se desi. Djecu su spasili probrani ljudi koji rade u Hitnoj pomoći. Pobijena su djeca na pasji način. Priča se i da je ubio suačesnika, ali to niko ne zna", kaže ujak. Djeca su sinoć, kaže, izlazila da ispred škole pale svijeće.

"Da je moje dijete stradalo moji bi morali da me ubiju, ne bih mogao da izdržim. Rekao sam policiji da se samo molim bogu da ga ne hapse, jer njemu popravke nema", zaključuje ujak.