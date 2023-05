Majka ubijenog policajca i sestre je nakon gubitka dece izgovorila jako potresne reči.

Izvor: Pritnscreen

"Jeste li majka? Vidite, ja više nisam... Znate li zašto? Jer sam izgubila oba oka, moja dva deteta, oba za noć. U sekundi..." Ovo su prve i jedine reči koje je reporterima "Novosti" rekla neutešna majka Z. P, iz sela Dubona, čijeg je sina i ćerku u noći između četvrtka i petka, iz vatrenog oružja, usmrtio komšija U. B. (21).

Otac ubijenih, S. P, juče nije bio sposoban, niti je želeo bilo šta da kaže o zlu koje je ovu porodicu zadesilo. Deda nastradalih je samo kratko rekao: "Razumejte naš bol. A, i nema tu šta više da se priča..." "Oni su divna porodica, vredni, pošteni, ugledni. Mladić je nepunih godinu dana bio policajac, što mu je bio životni san, a sestra je gimnazijalka. Ne znamo detalje i kako se, šta i zbog čega tačno desilo, ali čuli smo da je mladić najpre uperio oružje u devojku, pa je brat pritrčao da je spase. I, oboje su poginuli od ruke zlikovca. Ne znam kako će se ovo završiti i šta je ovo ušlo u narod da se ovakve stvari događaju", rekla je jedna komšinica.

U komšiluku, kada je reč o porodici U. B, koji je počinio masakr u tri sela, podeljena su mišljenja. Oni koji ih hvale, za "Novosti" kažu: "Otac od U.B., poreklom je iz Dubone. Vojno je lice, pukovnik i radi u Generalštabu. Majka radi kao instrumentarka. Pored njega, koji je mlađi, imaju i drugog sina. Divni su, radni i pošteni ljudi."

O mladiću koji je izvšio masovno ubistvo neke komšije kažu da je bio dobar momak, dok ima i onih koji tvrde suprotno, kao i o njegovoj porodici: "On je upisao Vojnu akademiju, ali je primljen u pešadiju, što mu se nije dopalo. Zato je odlučio da se, s obzirom na to da su njegovi jako bogati, poseduju gotovo 100 hektara, njiva, voćnjaka, povrtnjaka, čak šest traktora i drugih priključnih mašina, bavi poljoprivredom. Iskreno, to mu je i išlo od ruke. Baš je bio vredan i uspešan i spreman i da pomogne komšijama. Istina, kako veli komšiluk, kao i svaki mladić, voleo je da bude van kuće, da se provede, da bude s curom."

S druge strane, ima i onih komšija koji kažu da porodica nije baš toliko za hvalu, a naročito ne mladić. "Uvek sam govorila da nisu deca kriva, nego roditelji", kaže jedna od komšinica. "Bojim se da je svemu ovome doprineo upravo otac, zajedno sa suprugom, koji je stalno težio bogatstvu, tome da, osim statusa koji već ima u Vojsci, ima i što više zemlje, para... Mladić, kao mlađi sin, imao je više privilegija od starijeg brata i više mu se praštalo. Kao mali, umeo je da bude nevaljao, da muči komšijske kerove, pa i da bude grub prema deci slabijoj od njega. Ne znam tačno, ali čuo sam i da je čak imao i probleme sa zakonom, odnosno policijom, ali da je porodica sve to uspela da 'ispegla' i prikrije. Kako bi, uostalom, da je sve to ostalo u njegovom dosijeu, uspeo da upiše Vojnu akademiju", rekla je ona.