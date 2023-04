Brat od S.I. koji je silovao i ubio tinejdžerku, Jovan ilić je rekao da se plaši krvne osvete.

Jovan ilić, brat ubice S.I. koji je osumnjičen da je u ponedeljak ubio devojčicu N.P. (16) u Ripnju, za Kurir je rekao da se plaši krvne osvete. "Prete mi i traže da se iselim iz kuće u roku i da mi je rok mesec dana. To zahtevaju komšije do mene, a ja nemam nikave veze s tim i odrekao sam se brata zbog toga što je to uradio", rekao je on za Kurir.