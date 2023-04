Deda ubijene tinejdžerke u Ripnju izjavio je da je tokom jutra prije zločina pio kafu sa osumnjičenim

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Deda ubijene tinejdžerke u Ripnju, Nenad Petrović, izjavio je da je tog jutra pio kafu sa osumnjičenim za ovaj zločin i da ništa nije ukazivalo da će do njega doći.

Naveo je da su odnosi sa osumnjičenim S. I. bili dobri. "Jutros smo pili kafu, on me odvezao do okretnice", naveo je on, dodajući da je zatim otišao za Beograd kod doktora. Kada se vratio, čuo je od komšija da mu je osumnjičeni napao sina, ćerku, ženu i unuku.

Kaže da je kod kuće zatekao puno krvi, a da je druga unuka uspjela da pobjegne kod njegove sestre od tetke. PodsJetimo, stravičan zločin desio se oko 14 časova, a S. I. je nakon toga pobjegao. Uhapšeni S. I. je prvo ranio majku i oca ubijene tinejdžerke, a onda je nju uvukao u automobil i život joj oduzeo na oko kilometar od kuće u kojoj je živjela sa svojom porodicom.

MJeštani Ripnja kažu i da je ćerka ubice išla u razred sa ubijenom maloljetnicom.