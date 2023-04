Prema navodima očevidaca, S.I. je planirao da ubije još jedno dijete iz komšijske porodice.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Mlađa sestra N. P. (16), koju je u ponedeljak u Ripnju ubio S. Ilić (38), ispričala je kako se strašni zločin odvio, saznaje se iz istrage. Riječ je o djetetu (10), koje je i samo bilo u opasnosti od pomahnitalog ubice, kome je, nakon što je uhapšen, određeno 48-časovno zadržavanje.

Djevojčica je navela kako je ubica N. P. pokušao i njoj da naudi, te da je htio da je udari, ali da je pobjegla. Navodila je i da se za pomoć obraćala babi, za koju se kasnije ispostavilo da je ranjena u krvavom piru. Opisivala je kako je vidjela majku i babu, obe umazane krvlju, te da je Hitna pomoć odvezla njih dvije i ujaka.

Navela je i da su srele brata, koji se uputio kući, te da su ga dozivali kako bi ga spasili od eventualnog napada. Potom su, dodala je, pozvali i policiju. Nezvanično se saznaje i da je S. I. upao u dvorište dok su se djeca igrala, te da je prvo sjekirom ubo ujaka, posle čega su se djeca sakrila pod krevet.

Pogledajte fotografije sa lica mesta:

Komšije kažu da je Stojan i ranije bio nasilan

O S.I. komšije nemaju riječi hvale. Kako je jedna komšinica rekla , osumnjičeni je i ranije bio nasilan, te da je prijetio da će da digne ruku na sebe. Takođe dodaje da je "odlazio kod vračara", kao i da se umivao "grobljanskom vodom".

"Rekao je da će da me vozi, a vidjelo mu se po očima da je skrenuo. Pitao je za mog sina, ja sam rekla da nam ne ide u kuću. Sa tom djevojkom se spremao da idu da pazare. Lijepa kao lutka. Šta su posle radili, ja ne znam. Da sam ostala tamo, možda bi i mene ubio. Bio je nasilan, a stalno je kukao da hoće da se objesi. Bili su kućni prijatelji, dobro su se slagali. Ne znam da li su imali neke probleme, ne znam kako se ovo desilo. Ta djeca su odrastala kod mene u kući", kaže komšinica. Ona dodaje i da osumnjičeni ima ženu i odraslu ćerku."Nudio je grobljansku vodu ovdje po selu, išao je kod vračara. Umivao se tom vodom. Više puta smo mu govorili da ide na liječenje", kaže komšinica. Kako kaže vidjela je crni auto, ali ga nije prepoznala.

Baba i ujak djevojčice N. P. (16) koju je kako se sumnja juče ubio S.I.(38) iz Ripnja, su pušteni kući dok je njena majka zadržana u bolnici. Kako navode, djevojčicin ujak od 30 godina ima ubod u lijevo rame, i on je pušten kući. Izvor navodi i da je njena baba (56) puštena kući, a ona ima posjekotinu na desnoj slijepoočnici. Majka (35) N.P, ima ubod u lijevu lopaticu i ona je zdržana u bolnici.

Kako je počeo krvavi pir

Krvavi pir dogodio se juče u Ripnju. S.I. je prvo kako se sumnja ubio djevojčicu, a zatim je uletio u njenu kuću i napao njenu porodicu. Djevojčica N. P. (16), preminula je juče u Ripnju nakon što ju je, kako se sumnja, nožem napao S. I. (38), zadobila je ubodne rane u predjelu vrata i stomaka. Osumnjičeni je prije ubistva, kako se vjeruje, djevojčicu silovao. On se tereti i da je nožem nanio teške tjelesne povrede majci, baki i ujaku nesrećne djevojčice. Tijelo djevojčice pronađeno je na oko kilometar od kuće u kojoj je živjela sa porodicom, a motiv za napad i dalje nije poznat.

Rođaci i komšije ubijene djevojčice kažu da se S.I. ponašao čudno, ali da ništa nije slutilo na tragediju. Prema navodima tetke majke N. P. Stojan se njoj ranije žalio na probleme i govorio joj kako obilazi manastire i vračare.

"Žalio se i meni koliko puta da ima probleme. Da ne zna šta da radi, da ide po manastirima, po vračarama... To je meni lično rekao. Ja sam ga savjetovala, dala sam mu dobar savjet, da se mane toga", rekla je rođaka. Ona je istakla i da je Stojan sa porodicom ubijene N. P. do tada "živeo u miru". "Slagali su se, pili su kafu zajedno, družili su se... Dolazio je tu stalno, i on i sva braća njegova, družili su se svi. To niko nije mogao da pretpostavi", kazala je u suzama naša sagovornica.

Brat ubijene N. P. rekao je danas da osumnjičeni "nije bio sav svoj". "Komšija S.I. je bio lud. Njega treba streljati. Ubio mi je sestru Nenu, bila je lijepa kao lutka", rekao je neutešan brat ubijene djevojčice. Podsjetimo, nakon krvavog pira ubica se bio dao u bijeg, ali je policija uspjela da ga locira i savlada. Njemu je po nalogu tužioca određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Tijelo ubijene djevojčice poslato je na obdukciju.

"Ponašao se čudno"

Braća osumnjičenog S.I. rekla su da se njihov brat u zadnje vrijeme ponašao čudno i, kako oni kažu, poslednja tri dana je bio tu kod te porodice sa kojom se družio. "Nije davao nikakav nagovještaj da će to da uradi, ali je bio je čudan u zadnje vrijeme. Ja sam bio na poslu kada se sve desilo, meni je kolega javio. Sa napadnutom porodicom smo bili u okej odnosu. Stojan se družio sa tom porodicom, družio se sa njegovim bratom, bio je tu zadnja tri dana", rekla su braća osumnjičenog Jovan i Dušan.