Predstavnice Centra za socijalni rad su rekle da su građani zakazali jer institucije nemaju pravo.

Nakon što je Srbiju potresao jeziv slučaj devojčice (8) koju je otac držao godinama zatočenu u užasnim uslovima u štrokavom stanu na Zvezdari, Silvija Alavanja, direktorka Gradskog centra za socijalni rad, i Smilja Igić, supervizorka službe za decu te ustanove, ispričale su na RTS-u šta je Centar znao o ovoj porodici.

"Kao što su svi potreseni i zbunjeni u Srbiji, tako smo i mi zaposleni u Centru za socijalni rad u Beogradu, kada se desi ovakva situacija, vrlo potreseni kao ljudi, a onda i kao profesionalci. Ovo dete je na evidenciji od 2015. godine, a sada je 2023. Od 2015. godine je porodilište prijavilo da je rođena devojčica o kojoj pričamo i da roditelji o njoj ne brinu adekvatno", rekla je direktorka Alavanja. Alavanja je kazala da je majka devojčice u to vreme bila zavisnik, a otac pasivan kada je u pitanju roditeljstvo.

"Mi smo kao organ starateljstva pokrenuli tužbu za lišavanje roditeljskog prava. Dete je tada smešteno u ustanovu socijalne zaštite, njeno zdravlje je bilo dobro, a roditelji su održavali neke kontakte u kontrolisanim uslovima. Otac i majka su različito vreme viđali dete. Centar je imao stav u to vreme da roditelji nisu podobni da budu roditelji. U međuvremenu je rađeno veštačenje roditelje i komisija je donela mišljenje da je otac podoban i da dete može da se vrati u porodicu", rekla je direktorka Alavanja. Na pitanje da li je to bila odluka suda, direktorka Alavanja je odgovorila potvrdno.

"Mi 2018. godine poveravamo dete ocu i od tada je dete kod oca", rekla je Alavanja. Na pitanje da li je Centar za socijalni rad bio dužan da i dalje kontroliše na koji način otac vodi računa o devojčici i u kakvom je ona stanju, direktorka Alavanja je takođe odgovorila potvrdno.

"Kada je sud doneo odluku na osnovu mišljenja veštaka psihijatara, da je otac adekvatan roditelj, podobnih svojstava ličnosti, dete je povereno njemu i od 2018. praćeno je funkcionisanje deteta od strane Centra za socijalni rad naredne dve godine. U tom periodu otac je pokazao adekvatno angažovanje i procenjen je od strane psihijatara kao stabilna osoba, zdravih vrednosti i uverenja, opšteg zdravlja i zdravih roditeljskih kompetencija", rekla je Alavanja.

Direktorka Alavanja je kazala da je otac u to vreme pokazao angažovanje na roditeljskom planu i da su, štaviše, kolege pratile odnos njega i ćerkice, te pratile dete na uzrastu prilagođen način, kroz igru.

"Psiholozi su opservirali funkcionisanje oca deteta i njegove tadašnje partnerke. U svakom slučaju, dve godine praćenja porodice nisu dale nekakve indikatore za zabrinutost za bezbednost, život i zdravlje deteta. Nakon dve godine Centar je smanjio intenzitet praćenja i to je zapravo sve bilo do 2020. godine", rekla je Smilja Igić. O pozivima upućenim policijiIz Centra za socijalni rad su objasnili da kad god postoji prijava nasilja ili sumnje na nasilje, kad god se pozove policija uključuje se i Centar ako se radi o maloletnoj deci ili partnerskom nasilju.

"Da, Centar za socijalni rad Zvezdara imao je obaveštenje o stanju devojčice. Tada je obavljen razgovor, terenska poseta. Ali ono što je specifičnost, inače generalno kod multiproblemskih porodica koje imaju različite izazove, jeste promena adresa, česte selidba. U to vreme to je bio otežavajući faktor za procenu, da u trenutku prijave policija nije mogla da stupi u kontakt sa ocem i detetom", rečeno je iz Gradskog centra za socijalni rad.

Na pitanje novinarke kada Centar odlučuje da porodica ne treba da se prati dalje, kao i šta je u ovom slučaju krenulo po zlu pa se dogodio ovako stravičan slučaj, supervizorka Igić je odgovorila da je svako ko je primetio bilo kakvu sumnju za bilo koju osnovnu potrebu deteta bio dužan da je prijavi - i komšije, i škola, i vrtić, i zdravstvene ustanove - Nakon 2020. godine dete je bilo u uzrastu za predškolsko i školu.

"Ko god iz institucija dođe do tih saznanja da je dete upisano u školu, a ne ide redovno ili ima više izostanaka, Centar dobija tu informaciju. Ili ako postoje problemi u ponašanju, ili informacija iz zdravstvenih ustanova vrlo često, čak i najmanja sumnja u zanemarenost, pa čak i higijensku, mi dobijamo prijave. Čini se da je dete u ovom slučaju bilo nevidljivo za sistem",rekla je Igić.

Predstavnice Gradskog centra za socijalni rad su navele da ih niko nije obavestio da dete ne ide u školu, da nije išlo na sistematske preglede, da ne ide u predškolsko i da ništa nisu znali sve do ove prijave. A na pitanje da li su zakazale institucije, Smilja Igić je rekla:

"Poslednje tri godine Centar nema informacija ni u vezi sa školom, zdravljem, niti sa uznemiravajućim ponašanjem ili upadljivim znacima sumnje. Možemo da kažemo da su i građani zakazali, jer institucije nemaju prava, niti mogu da idu od vrata do vrata i proveravaju, niti je moguće očekivati da svako dete i svaku porodicu neko proverava Čak nije ni etički da se dalje prate slučajevi u kojima više od dve godine sve funkcioniše kako treba", poručile su predstavnice Centra za socijalni rad.

Na konstataciju da građani kažu da su se plašili da prijave jer je otac devojčice bio nasilan, iz Centra za socijalni rad odgovaraju da su mogli anonimno da prijave i da je Centar dužan da reaguje i na anonimne prijave.- Loše je po ovo dete, kao i po svu decu i sve građane, ovakvo izveštavanje medija, jer oni na ovaj način predstavljaju zlostavljače deteta koje je jedna od najosetljivijih kategorija, jer dete nema nikakvu moć. Vrlo je produžena tako psihološka agonija deteta. Molimo medije da ne iznose osim ako nemaju pouzdane informacije, jer to utiče loše na dete, ali i na naš rad - naveli su iz Centra za socijalni rad.

Stanje devojčice

Iz Centra za socijalni rad kažu da devojčica jeste znatno bolje i da je sada u periodu kada se oporavlja.

"Brzo to teče. Mi imamo svakodnevne informacije, u kontaktu smo sa bolnicom u kojoj je, dakle to je nešto što nama daje nadu. Deo redovne procedure je da se, nakon što se proceni da je dete zdravstveno osposobljeno da napusti zdravstvenu instituciju, do tada obave procene postoji li u srodničkim odnosima osoba koja bi bila od poverenja i pouzdana. Ako nema, postoje hraniteljske rodice, pa se procenjuje podobnost konkretne porodice za to konkretno dete. Poslednji, najmanje zdrav način za razvoj deteta, jeste institucija. Ako bi se došlo do toga, to bi bio oblik zaštite za koji se gleda da bude što kraći ", zaključila je Igić.