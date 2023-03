Komšije su otkrile detalje hapšenja U. P. koji se krio kod druga.

U.P., otac koji se tereti da je godinama kao roba držao ćerku (8) zarobljenu u stanu punom đubreta, uhapšen je na Karaburmi, u štek stanu svog prijatelja. Kako kažu komšije, on je kod svog jataka došao pre tri dana, dok je policija aktivno tragala za njim. Do stana u kom je bio skriven došao je automobilom, koji je, lukavo, ostavio na početku ulice, pokušavajući da zavara trag. "Videli smo da je došao pre neki dan, uredno nam se javio, mada smo ga mi viđali i letos, družio se sa momkom kod kog je došao", kažu komšije i dodaju: "Tu mu je neki drugar"