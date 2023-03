Nakon sastanka u Ohridu, Žozep Borelj se obratio medijima. Vučić i Kurti uz pomoć izaslanika EU pregovarali tokom čitavog dana.

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, Žozep Borelj, oglasio se nakon sastanka Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine u Ohridu.

"Svi smo imali dug dan. Cilj je bio da se slože Srbija i Kosovo kako da implementiraju prihvaćeni dogovor od 27. februara. Danas je pitanje bilo dogovoriti se kako da se implementira. Praktični koraci, šta treba da se uradi, do kada, od strane koga i kako. Često se kaže da je đavo u detaljima, ponekad je u kalendaru, u rasporedu. Dvanaest sati smo pričali, i drago mi je da kažem da imamo dogovor, imamo sporazum o tome kako će se sve uraditi. Kosovo i Srbija su se složili o Aneksu implementacije", rekao je Borelj. Vučić je u izjavi medijima rekao da će sve tačke detaljno predstaviti u nedjelju.

"U okviru Aneksa, potpuno su se posvetile obje strane da će poštovati sve članove i ispuniti sve svoje obaveze u dobroj volji i na vrijeme. I ovaj rezultat dolazi nakon dugog i teškog procesa pregovora. Ne želim to da krijem. Ne ostajemo 12 sati zbog lakih stvari. Sastali smo se prije danas u različitim formatima i konstalacijama, sa ciljem da premostimo razlike", rekao je Borelj i rekao da se Kosovo obavezalo na formiranje Zajednice srpskih opština.

"Član sedam sporazuma, Kosovo se složilo da lansira odmah, i to mislim odmah, pregovore o posebnim garancijama za samoupravu srpskih zajednica na Kosovu. Obje strane će podržati deklaraciju o nestalim osobama, i to je hitna stvar. Najprije smo predložili detaljniji Aneks, ambiciozniji, ali strane nisu mogle da se dogovore o njemu", rekao je on.

Po određenim pitanjima, rekao je on, Kosovo je imalo premalo fleksibilnosti, i EU je stoga ponudila kreativna rješenja. Ali sada, naglasio je Borelj, obe strane moraju da ispune dogovoreno u okviru svog evropskog puta.

"Ciljevi dio evropskog puta, ako ne budu ispunjeni, biće posljedica"

"Dali smo mnoštvo kreativnih predloga, i o suštini i o potpisima, ali strane nisu našle zajednički prihvatljivo rejšenje nalik našem. Aneks i sporazum se smatraju usvojenim i biće objavljeni. Vjerujte mi, iako smo predložili ambiciozniji tekst, sporazum i Aneks će postati integralni deo njihovog evropskog puta. I da bih bio konkretan, pokrenuću odmah relevantne amandmane u okviru poglavlja 35 za Srbiju. Tako će obje strane biti primorane da ispune ciljeve koji su deo evropskog puta, i mi ćemo zahtjevati da ih ispune. Sada su na putu ka Evropi. Ako ne ispune, biće posljedica", rekao je on.

"Trebalo bi da se fokusiramo na sadržaj, obje strane će imati značajne benefite od ovog sporazuma. Dijalog se ne tiče samo Kosova i Srbije, i pažnja toliko medija izvan regiona to pokazuje. Radi se o stabilnosti, bezbjednosti i napretku regiona. Dijalog se mora vidjeti u trenutnom širem geopolitičkom kontekstu. U ponedjeljak će se u Briselu sresti ministri spoljnih poslova EU, potom lideri EU krajem nedelje, i sve ću ih informisati da su obe strane rekle da će ispuniti obaveze potpuno i brzo", rekao je Borelj.

"Kosovo i Srbija moraju da normalizuju odnose i to se ne može izbjeći. Sporazum i Aneks su važan korak ka toj stvarnosti, a mi ćemo nastaviti neumorno da radimo sve dok ne postignemo dogovor o normalizaciji odnosa," zaključio je on.