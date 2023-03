Nakon cjelodnevnih pregovora Aleksandra Vučića sa Aljbinom Kurtijem i Žozepom Boreljem, on se obratio javnosti.

Izvor: RTS/Screenshot

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima večeras nakon maratonskog sastanka koji je danas održan u Ohridu. U pitanju je nova runda dijaloga između Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou u čijem je fokusu evropski sporazum za tzv. Kosovo, a kojima je predsjedavao šef evropske diplomatije Žozep Borelj.

"Nekakav dogovor smo postigli, ali ovo neće biti sve. Važno je da se kaže da ovih nekoliko tačaka koje smo dogovorili - oni će postati dio pregovaračkog okvira za obe strane. Evropski savet će doneti odluku da to postane dio pregovaračkog dogovora. Jedna od ključnih tačaka je da će Evropski savjet na putu koji je dugačak i ozbiljan, ništa se ne završava večeras, oni će procjenjivati koliko je ko uradio iz implementacionog plana koji će morati da bude proširen.

U njemu, osim važne tačke da će to biti to da smo primili k znanju da će EU to da stavi kao deo pregovaračkog okvira i da će se to cijeniti nezavisno za obje strane, od velikog značaja je i to što je kao prioritetna obaveza stavljena formiranje ZSO. I moram da kažem da sam zbog toga zadovoljan. Još se govori o nestalim osobama, donatorskim konferencijima, a implementacioni plan će morati da se nadograđuje. Znam da će albanska strana da priča da nisam potpisao ništa, a obojica smo stavili do znanja šta su naše crvene linije i mislim da smo napravili dobar pomak u konstruktivnoj atmosferi i da ćemo nastaviti da radimo. Strpite se malo, ovo nije bio dan D", rekao je predsjednik Srbije.

"Ja ću sjutra predstaviti svaku tačku, od ponedjeljka biću spreman da primam na konsultacije predstavnike parlamenta u mjesecima pred nama nije lak posao.Verujem da će Prištinska strana ispuniti odmah formiranje ZSO, ako mi budemo želeli da istrajemo na EU putu naš napredak biće cijenjene i po tome koliko smo spremni da implementiramo dogovoreno", naveo je Vučić.

Donatorska konferencija

"Imamo da formiramo komisiju kojom će da predsjedava EU, ima rok kad se nešto završi, to je donatorska konferencija za pet mjeseci. Neću da stajem na muku Kurtiju, on je tražio da to uđe u dokument, ja sam tražio da onda uđe da sve mora da bude u skladu sa Ustavom Srbije. U ovom dijelu nemamo mnogo obaveza, neću nikog da obmanjujem, kad se budemo naredni put sastajali, onda ćemo da pričamo o našim obavezama. Ovo je težak proces, važno mi je da sam rekao koje su naše crvene linije", odgovorio je Vučić na pitanje novinara.