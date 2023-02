Svjedok-saradnik Zdravko Radojević govori danas u Specijalnom sudu o ubistvu Zdravka Radojevića.

Izvor: MUP Srbije/Mondo/Stefan Stojanović

Svjedok-saradnik Bojan Hrvatin danas nastavlja da razotkriva surova ubistva klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Specijalnom sudu u Beogradu. Govorio je prvo o ubistvu Gorana Veličkovića poznatijeg kao Goksi, a onda je počeo da razotkriva detaljnu otmicu i ubistvo Nikole Mitića. Nakon ubistva Goksija, Veljko Belivuk je na leđima tijela Goksija napisao “Korać pi*ka”, a onda je to fotografisao to i poslao Filipu Koraću. Nakon toga se osvrnuo na ubistvo Lazara Vukićevića nakon čega je došlo do skandala u sudnici kada je okrivljeni Veljko Belivuk, prema nezvaničnim informacijama, prijetio advokatu Vesni Golubović koja zastupa udovicu ubijenog Gorana Veličkovića poznatijeg kao Goksi. Sada je na red došlo ubistvo Zdravka Radojevića.

"Za Zdravka Radojevića sam prvi put čuo na izdržavanju kazne od Miloša Budimira, jer je prodavao drogu za Radojevića ali da nije ispao korektan prema njemu. Braća Budimir su prodavala drogu za njega, on je bio navijač Zvezde, i planirao je da mu se revanšira. Posle ubistva Vukićevića, braća, Miljković i Belivuk odlaze u Tursku, i Miloš me je pitao da li hoću da odem da pogledam da li oko Radojevićeve kuće ima kamera, da mu se postavi eksploziv. Poslao mi je sliku njegovog ‘mercedesa‘, ali mi je posle pisao da se odustaje. Kada su se vratili sa mora, rekli su mi da su saznali da se Zdravko povezao sa Crnogorcima, da se promangupirao, da juri Marka Budimira i da ne može da ga nađe ali da će se revanširati ženi i djeci i to je nas iznerviralo, jer smo radili profesionalno, između sebe, nismo dirali porodice", započeo je Hrvatin o pripremi ubistva Zdravka Radojevića.

Kako je naveo, plan je bio da Nebojša Janković namami Radojevića na parking kod Laste. Dogovor je, kako je naveo, bio da se podmetne pucnjava Radojeviću na kuću u kojoj živi otac Marka Budimira.

"Moja uloga je bila da napravimo lažni sudar kod Laste, da provjerimo da li Radojević ima pratnju ili da li ima policije. Nebojša Janković ga je sačekao bijelim ‘renoom‘, a Radojević je trebao da dođe ‘pasatom‘. Kasnio je i Marko Budimir je komentarisao da je ‘takav, cijeli život neodgovoran‘. Kada je stigao, otišao je sa Jankovićem, mi smo izazvali lažni sudar ali nikoga nije bilo. U kući su Radojevića čekali Belivuk, Miljković, Lalić, Draganić i Miloš Budimir", ispričao je on i naveo da je on sa Markom Budimirom otišao da kupe hranu i kombinezone i da su se potom vratili u kuću.

"Kada sam došao u kuću sa Markom Budimirom, popeli smo se na sprat. Zatekao sam Miljkovića koji sjedi pored Radojevića i Miloša Budimira koji priča nešto sa njim. Dok sam ja bio u kući, niko ga nije prstom takao. Rečeno mu je da je najbolje prošao od svih koji su došli u kuću. Savladali su ga tako što su Belivuk i Miljković izletili iz dječije sobe, bila je anegdota da su se zaglavili na vratima jer su krenuli u isto vrijeme. Stavljen je na krevet, vezane su mu ruke, Janković i Draganić su došli sa fantomkama, dali mu da napuni okvir sa municijom, da ga ispipa i taj pištolj je bio za to da se radi lažno pucanje na kuću Budimira", nastavio je izlaganje i objasnio da su ga kroz garažu spustili u bunker.

"Nije bila nameštena kocka od najlona, spustili smo ga na zemlju. Sjećam se da je Marko Budimir imao stalno da mu kaže nešto, naročito zbog toga što je rekao da će da mu udari na ženu i dijete. Belivuk je imao bijeli kombinezon, podsjećao me na one iz kovid bolnica, mi smo obukli kombinezone. Spustili smo ga na zemlju, ja sam stavio fosnu pod njegovu glavu, Belivuk je pitao ‘braćo ko će da ga riješi‘, Marko je rekao da ne može. Belivuk je prišao i jednim preciznim udarcem ubio Radojevića sekirom. Mene je pitao da li hoću da nastavim, ja sam uzeo nož i odvojio glavu", ispričao je jezive detalje ubistva, navodeći da je tada ušao Draganić i bio šokiran jer nisu postavili najlon.

"Hoću da kažem, dok su oni bili u inostanstvu Belivuk me pitao da idem da pomognem nešto Draganiću oko mašine. Tada sam video da je mašina premještena iz garažnog dijela u bunker, odnosno klanicu", otkrio je kada je mašina za mlevenje prebačena u tajnu prostoriju.

Naveo je da je video tada da je mašina presečena i da im je pomogao da unesu korito i motor za mašinu, koji je bio na peskiranju.

"Tako da se za Zdravka Radojevića mašina nalazi u bunkeru. Veljko Belivuk je bio sa sjekirom i udarao, ja sam isto zasjecao kao kod prethodnog. Isto smo uradili, odvojili glavu sa strane, onda udove, vadili unutrašnje ograne, karlični dio. Isti je metod bio. Kada smo krenuli, napunili prvo korito, ušli su i Draganić i Janković i uporedo krenuli da melju dok smo mi obrađivali ostatke. Imali su probleme, nestalo je svijetlo, ali smo mi nastavljali i kada je nestajalo struje. Uglavnom, mi smo završili i presvukli se. Inače smo oblačili kombinezone, hirurške rukavice, pa molerske, a na nogama smo nosili gumene čižne, a kombinezone smo stavljali preko čizama da nebi nešto upadalo", ispričao je kako su se pripremali za jezivo kasapljenje žrtava.

U dvorištu su potom, kako je dodao, zapalili fosnu na kojoj su sjekli Radojevića, korita, Radojevićevu garderobu, kombinezone i rukavice. Kako je naveo, Belivuk je palio jer je rekao da je to već radio i da zna kako. Ostatke Zdravka Radojevića su, takođe, prosuli u Dunav kod Ritopeka.

"Isto je bilo šest džakova, prvi put sam tada otišao dole do rijeke. Taj put je trajao sigruno pola sata. Uglavnom, Belivuk nas je odvezao do tog platoa odakle smo nastavljali pješke do rijeke. Usput je bila samo jedna kuća. Nosili smo neke kao kabanice, jakne, a Miloš Budimir je za tu priliku imao profi pecaroško odjelo iz jednog dela, na tregere, jer je on ulazio u vodu da prosipa ostatke. Draganić je vezao kanap za sebe i Budimira da ga struja ne ponese. Ulazio je u vodu do grudi, skalperom sekao džak gdje su samleveni ostaci i oni bukvalno za desetak sekundi odu. Džakove smo pakovali i nosili sa nama", objasnio je i na koji način su prosipali ostatke žrtava u Dunav, kako tela nikada nebi bila pronađena.

Kada su sve završili, kako je naveo, vratili su se do kuće ali se ovog puta nisu kupali posle zločina.

"U danima pose toga u kući u Lisičjem potoku, znam da su kola od Zdravka Radojevića koja su bila kod nekog Pileta na placu trebala da se uzmu, da su bile neke kamate koje su trebali da preuzmu Veljko i Marko i neke nekretnine su se pominjale. Belivuk je rekao da je ‘mercedes‘ otišao na Kosovo i da ga je kupio Albanac od kog su kupovali travu, kasnije sam se vozio u bijelom ‘mercedesu GLE‘ koji je isto bio od njega. Belivuk i MIljković su donijeli odluku da budemo isplaćeni Janković, Tešić, ja, po 10.000 eura. Dobili smo dva puta po 5.000 eura. Belivuk, Miljković, braća Budimir i Lalić su čekali da se kasnije naplate", završio je o ubistvu Radojevića.