Svjedok-saradnik Bojan Hrvatin govori danas u Specijalnom sudu o ubistvu Lazara Vukićevića.

Svjedok-saradnik Bojan Hrvatin danas nastavlja da razotkriva surova ubistva klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Specijalnom sudu u Beogradu. Govorio je prvo o ubistvu Gorana Veličkovića poznatijeg kao Goksi, a onda je počeo da razotkriva detaljnu otmicu i ubistvo Nikole Mitića. Nakon ubistva Goksija, Veljko Belivuk je na leđima tijela Goksija napisao “Korać pi*ka”, a onda je to fotografisao to i poslao Filipu Koraću. Sada je na red došlo ubistvo Lazara Vukićevića koje se dogodilo 14. oktobra 2020. godine. U jednom trenutku je došlo do haosa u sudnici zbog advokata Vesne Golubović (zastupa oštećenu suprugu ubijenog Gorana Veličkovića Goksija) kojoj je Belivuk PRIJETIO u sudnici tako što je prelazio prstom preko vrata!