Nastavlja se suđenje klanu Veljka Belivuka, a danas je za govornicom drugi svjedok-saradnik Bojan Hrvatin koji nastavlja da razotkriva otmicu i ubistvo Gorana Veličkovića poznatijeg kao Goksi.

Danas se nastavlja suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji se tereti za sedam teških ubistava, mučenje, silovanje i druga krivična djela. Svjedok-saradnik Bojan Hrvatin je u četvrtak počeo da govori o ubistvu Gorana Veličkovića poznatijeg kao Goksi, a danas nastavlja na tu temu.

"Stali smo kod toga kada su se Belivuk i Miljković vratili da likivdiraju pokojnog Gorana. Posle dva sata su se vratili, Miljković mi je rekao da je Goran kada je shvatio da je došao taj trenutak sam legao na zemlju i da ga je Belivuk jednim udarcem sjekirom riješio. Pitali su me da li mu je neko slao poruke na skaj, rekao sam da jeste. Koraću je poslao poruku, sliku Gorana, gdje mu je na leđima pisalo ‘Korać p*čka‘, a onda je obrisao. Posle mu je poslao poruku ‘tik tak, tik tak, ti si sledeći‘, posle čega ga je Korać blokirao", rekao je Hrvatin.

On je dodao da zna da je Miljković sa Veličkovićevog aparata pisao “navijaču Kimiju i Isakoviću i da je Isakoviću napisao da zna da je sa djevojkom u Egiptu, ali da se ni tamo neće spasiti”. Kako je naveo Hrvatin, posle nekog vremena su se pojavili na stadionu Miloš Budimir i Srđan Lalić.

"Krenuli smo svi zajedno, sa Vladimirom Grekom i Senadom Rešovićem, ka tržnom centru Aviv park. Tamo smo otišli zato što je tamo bila Lalićeva škoda oktavija. Kada smo stigli, garaža je bila otvorena, parkirali su se prvo Belivuk i Miljković, a iza njih mi. Krenuo sam da se pozdravim sa Miljkovićem i Belivukom, i tada sam vidio da je tu parkiran džip Interventne, javili smo Belivuku i Miljkoviću, oni su rekli da znaju i da ih već legitimišu, ali da ne brinemo", rekao je on i dodao da mu ispočetka Belivuk nije rekao koliko ću novca dobiti za otmicu Veličkovića, ali da mu je Marko Budimir rekao da će dobiti 20.000.

"Sjutradan mi je na stadionu dao 10.000 eura a rekao je da će ostalih 10.000 eura dati ostalima koji su učestvovali i ja sam se složio. Ja sam nastavio da se dopisujem sa Čikagom, koji je bio Veličkovićev prijatelj kog sam viđao sa njim. Pitao me je da li smo se vidjeli juče, rekao sam da nismo, da smo trebali ali da mi je otkazao. To je bila neka vrsta mog alibija prema njima. Rekao mi je da mu to nije bio prvi put da nestane na četiri, pet dana, da je znao da uzme kokain i iznajmi stan na dan, sa nekim djevojkama i da se ne javlja po četiri ili pet dana", dodao je Hrvatin.