Na dnašnjem suđenju Lalić je komentarisoa kuću u Ritopeku gde su pripadnici klana mučili i ubijali žrtve.

Na današnjem suđenju klanu Veljka Belivuka na monitorima je nastavljeno prikazivanje fotografija iz kuće strave u Ritopeku, na kojima se vidi kuhinja, pult u kuhinji. Na nekim od fotografija na kojima je beli pult, vide se tamne mrlje, na šta je Lalić prokomentarisao da nema saznanja o prikazanim mrljama. U sudnici su potom prikazane fotografije kupatila, tuš kabine i pločica o kojima je Miljković prethodno ispitivao Lalića.

"Tu smo se tuširali posle izvršenja dela", rekao je Lalić.

Potom su prikazane stepenice i soba na spratu u kojoj se vidi garnitura koju je Lalić opisivao dok mu je Marko Miljković postavljao pitanja. Na slikama se vide i zavese, vitrine a na jednoj od njih je crvena mrlja.

"Nije mi poznato odakle potiče", rekao je Lalić.

Potom se na slikama vidi mobilni telefon u jednoj od fioka, kutija za mobilni telefon kao i kablovi. Na sledećoj fotografiji prikazana je futrola za oružje, pronađena u istoj sobi.

"Na toj garnituri je sedeo Zdravko Radojević", rekao je Lalić pošto je na monitoru prikazana garnitura na spratu na kojoj su pronađeni određeni tragovi.

Na sledećoj slici je spavaća soba i dušek na podu, o kom je Lalić govorio dok ga je Miljković ispitivao. Potom su pokazani radijatori na kojima se vide tamne mrlje.

Mrlje se vide i na zelenom zidu spavaće sobe. Potom je prikazana prostorija za koju je Lalić rekao da je nezavršena i da su u njoj tamne pločice. Na sledećoj fotografiji vide se kese, kao i maskirni pancir prsluk.

"To je pancirni prsluk, proizvodnja Mile Dragić", rekao je Lalić

Na sledećim fotografijama prikazane su stepenice koje vode na tavan i tavan na kom se nalazio video rekorder za video nadzor.

"U levom delu je monitor, tu je digitalni video rekorder, centralni deo za video nadzor", objasnio je Lalić i rekao da se on nalazio u kasa sefu koji je imao specifičan ključ.

Na sledećim fotografijama prikazani su kesa i beli duks sa kapuljačom, koji ima crvene mrlje, kao i navijački šal Crvene zvezde.

"To je crveno-beli navijački šal Zvezde, sledeća slika je garderoba, ali ne mogu da kažem da li je muška ili ženska. Meni liči na žensku garderobu", rekao je Lalić dok je na monitoru prikazivana crna suknja, šarena bluza i roze donji deo.

Lalić je potom rekao da je na sledećoj fotografiji kapija i dvorište kuće u Ritpeku.

"Na sledećoj slici je plato iznad garaže, vidi se i ulubljenje na vratima garaže koje je nastalo prilikom otmice Lazara Vukićevića", rekao je Lalić.

Potom je prikazana garaža sa policama.

"Tu se ulazilo u tajnu prostoriju, dole desno se polica podigne, skine se metalni okvir police i dole se gurne veliki šraf, zavrne i otvore se vrata ka desnom zidu", komentarisao je Lalić ulaz u tajnu prostoriju koja je nakandno otkrivena i koja se na fotografijama ne vidi.

"Na toj stolici u garaži koja se vidi kratko je zadržan Goran Veličković, dok nisu postavljeni najloni dole. U desnom uglu je nekada stajala mašina", nastavio je da opisuje Lalić.

Prikazana je crna metalna stolica, zatim kofe u garaži, polica na zidu, elektrošoker u garaži.

"Evo ga taj pult u garaži, ranije dok je tu bila mašina on je bio na sredini, a sada je sa strane. To je radni sto, kao pult, ima prikačenu stegu i brusni kamen, te dve mašine su na njemu. Ovo je traka koja se koristila prilikom otmica, siva armirana traka, to je ojačana traka koristila se za vezivanje nogu, ruku i slično", natavio je Lalić da opisuje šta vidi na fotografijama.

Naveo je i da je očigledno da je optuženi Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku, očistio taj pult "jer je nekada bio u lošijem stanju".

"Nekada smo koristili sive, nekada crne trake, tu su hirurške rukavice koje smo koristili", rekao je Lalić i dodao da je Draganić krečio garažu ali ne i skrivenu prostoriju.

On je potom rekao da se na sledećoj fotografiji vidi slivnik u garaži, iz kog je policija takođe uzela tragove.

Pošto su ponovo prikazane police u garaži, koje su se pomerale da bi se ušlo u tajnu prostoriju video se i monitor za koji je Lalić rekao da se na njemu gledao prostori ispred ulaza u garažu.

"Tu se na tim policama držala hemija, rukavice", dodao je Lalić.

Na sledećoj fotografiji prikazani su kanisteri na polici, a potom frižider.

"Ove mrlje na frižideru su možda tragovi krvi, ako je neko neoprezno otvarao. U njemu su uglavnom stajali sokovi i voda", opisao je Lalić.

U sudnici su potom prikazane slike male ostave u kojoj su razbacane kofe, na jednoj slici se vidi deo policijske opreme.

"To je policijski znak STOP", rekao je Lalić.

On je naveo da je na sledećoj slici kotao, odnosno kotlarnica u kojoj su razbacane stvari. Potom su prikazane slike gornjeg dvorišta iznad garaže, na kojima se vidi zgarište.

"Tu su paljene stvari zasigurno od Gorana Veličkovića, možda i od nekog drugog", rekao je Lalić, a na sledećoj slici je prikazan projektil pronađen na zgarištu.

Na fotografijama malog ozidanog objekta u gornjem delu dvorišta vdi se da je u njemu toalet u kom je na zid prislonjena sekira, a sa druge strane ašov. Potom je prikazan zidani roštilj i veliki broj opušaka u njemu. U dvorištu sa zadnje strane kuće, prema fotografijama, bio je bunar.

U sudnici su ponovo prikazane fotografije dnevne sobe, a Lalić je rekao da je na garnituri pre nego što je ubijen sedeo Aleksandar Gligorijević. Sudija je konstatovala da će se kasnije postavljati pitanja o ovim fotografijama i da vidi da i Marko Miljković zapisuje.

"Tu kod frižidera je bio svezan Milan Ljepoja. Tu je dobio jedan udarac, ostalo je par tragova krvi, a ispred ulaza u skrivenu prostoriju je ostao veći trag krvi Lazara Vukićevića", rekao je Lalić kada je na monitoru prikazana ponovo fotografija iz garaže kroz koju se ulazilo u skrivenu prostoriju.

"Tu kod slivnika u garaži je bio polegnut Lazar Vukićević", rekao je Lalić.

Na sledećem setu fotografija vidi se ulazna kapija za pešake, zatim ulazna vrata u kuću koja su otvorena, ulaz u hodnik, kvaka sa koje su uzimani tragovi, zavese na prozorima, ručica za prozore, narandžaste zavese na prozoru trpezarije, muholovka zatim kese, nož i tanjiri.

"Taj nož, karakteristične boje je Budimir našao u jednoj fioci, ne znam za šta je korišćen", rekao je Lalić.

Na fotografiji iz kuće vide se radni kombinezorni.

"Ovaj je u kesi, nekorišćen nov, stajali su u kesi u niši ispod stepenica", objasnio je Lalić.

Na sledećoj fotografiji se vidi drška džogera, a potom kesa pored koje je elektro masažer.

"Može se desiti da su na obući ostali krvavi tragovi i da su ti tragovi kada se završi usitnjavanje prenesu u tu prostoriju kojom se prolazilo. Zato sam ja brisao podove, ali ne džogerom nego krpom", rekao je Lalić i naveo da se na sledećoj slici vidi stepenište na kom su pronađeni tragovi DNK Zdravka Radojevića.

"Skinuta mu je patika kada je otet u gornjoj prostoriji, i mislim da je baš tada ostavio DNK. A posle ubistva Gligorijevića, oni su već usitnili telo, bili su u krvavoj obući i kretali se gore, moguće je da su ostavili njegove tragove", rekao je Lalić komentarišući fotografije prvog sprata kuće.

Na fotografiji predmeta pronađenih u kući vidi se do pola popijena flaša vode, različite bočice, kao i nož. Na prvom spratu, nalazi se i dečija soba, iz koje su kako je naveo Lalić posle otmice izveli Zdravka Radojevića. Kada su prikazane ponovo fotografije ulaza u garažu, Lalić je rekao da je tu Lazar Vukićević bio polegnut na zemlju i šutiran u glavu.