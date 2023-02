Danas se nastavlja suđenje grupi Veljka Belivuka na kome će se pregledati foto-dokumentacija, koju su sačinili službenici MUP.

Izvor: Kurir/Zoran Jevtić

U Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem i druga krivična dela. Tokom današnjeg suđenja biće nastavljeno pregledanje foto-dokumentacije, koju su sačinili službenici MUP. Reč je o foto-dokumentaciji sa uviđaja na stadionu, ali i u kući u Ritopeku. Na jučerašnjem suđenju Srđan Lalić je do detalja opisao čemu je služila svaka prostorija na Partizanovom stadionu, koji su pripadnici grupe nazivali "bunkerom".

Sudija Vinka Beraha ušla je u sudnicu i na samom početku upozorila sve branioce da se pristojno ponašaju i da vode računa o svom ponašanju i rečima koje izgovaraju.

"Podsetila bih pojedine branioce i na kodeks profesionalne etike, da advokat treba da se ponaša odgovorno i pristojno. Iskoristiću sve zakonom predviđene mere, da red u sudnici održim", rekla je na početku suđenja sudija Beraha i potom otpočela sa prozivkom optuženih i njihovih advokata kako bi utvrdila da li su svi prisutni.

Sudija je dozvolila Miljkoviću da sedi u sudnici. Nastavlja se uvid u fotodokumentaciju.

Miljković postavlja pitanja Laliću

Miljković: Kada se uđe na šetačku kapiju, šta se nalazi na levoj, a šta na desnoj strani?

Lalić: Na levoj je dvorište tu je bila jedna stara veš mašina, na desnoj je veći deo dvorišta, ka garaži

Miljković: Kada se popnete uz stepenice, ka garaži, šta se vidi?

Lalić: To je travnata površina, sa desne strane je ozidani objekat, nisam ulazio tamo.

Miljković: Na levu stranu?

Lalić: Levo su prozori od kuće, više ka sredini na desno je ozidani zid kružnog oblika nalik bunaru, ali verujem da nije bunar.

Miljković: Interesuje me da li ima još nešto u sklopu celog prostora?

Lalić: Betonski zid, nije farban, boje betona, visine naspram stepenica oko dva metra, možda je bočna strana niža

Miljković: Da li na tom zidu postoje neki šiljci?

Izvor: MUP Srbije/Mondo/Stefan Stojanović

Lalić: Nisam siguran

Miljković: Da li postoje kamere, na tom zidu?

Lalić: Može biti, nisam siguran.

Miljković: Rekli ste da su se palile neke stvari na tom travnatom delu?

Lalić: Pravo, blago u levo, to je bilo veliko zgarište, prečnika dva metra

Miljković: Da li postoje keramičke pločice na tom gornjem delu?

Lalić: Možda na improvizovanoj terasi, svetle su bile čini mi se

Miljković: Da li postoji neko osvetljenje tu gde su pločice?

Lalić: Ne mogu da se setim da smo noću palili osvetljenje, kada smo palili stvari, bio je dan

Miljković: Kada se popnete, da li postoji ograda iznad garaže ili je i tu zid?

Lalić: Mislim da postoji, nisam siguran

Miljković: Interesuje me ostava, kod tih stepenica. Kako izgleda prostorija?

Lalić: Znam da su PVC vrata i da je manja prostorija, nisam ulazio

Miljković: Kada se uđe u prizemlje, kog je pod materijala?

Lalić: Parket

Miljković: Ima li i keramičkih elemenata?

Lalić: Ima, svetlo sive boje.

Miljković: Monitor ste spominjali iznad kuhinje, koliko inča ima?

Lalić: Nije veliki, 14 inča.

Vidi opis UŽIVO IZ SUDNICE, OTKRIVENE TAJNE KUĆE STRAVE: Pregleda se 1.000 jezivih slika! Velja skočio, evo šta traži od sudije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 8 / 8

Miljković: Gde je uključen u struju i koliko utičnica ima?

Lalić: Ne znam, sećam se kablova, nisam ja postavljao taj video nadzor

Miljković: Da li ste videli raspored utičnica u prostoriji, koliko ih ima?

Lalić: Nisam brojao utičnice.

Miljković ga je zatim pitao koliko prekidača ima u dnevnoj sobi kuće strave u kojoj je ubijeno najmanje sedmoro ljudi, koliko roletni ima i da li imaju komarnike, ali je Lalić odgovorio da se tih detalja ne seća.

Miljković: Kupatilo u donjem delu, tačan raspored mi recite?

Lalić: Ima lavabo, preko puta vrata.

Miljković: Koje je veličine?

Lalić: Pa negde 50 puta 40

Miljković: Opišite tuš kabinu?

Lalić: Zaobljena je, providna su vrata.

Miljković: Šta ima, tuš, bateriju?

Lalić: Ima tuš, sećam se koristio sam je

Miljković: Da li ima veš mašina?

Lalić: Ne mogu da se setim veš mašine

Miljković: Gde se pali svetlo, koliko prekidača ima?

Lalić: Svetlo se pali ispred, nisam siguran koliko ih ima.

Miljković: Koje su boje pločice na podu, a koje na zidu?

Lalić: Svetlo je kupatilo, ali ne mogu da se setim.

Miljković: Na terenu smo kuhinje, koje su boje pločice?

Lalić: Tu su življe boje, možda su bordo, crvene, na podu su isto tamnije. U kuhinju sam ušao nekoliko puta samo.

Miljković je potom nastavio da postavlja pitanja koje su marke aparati u kuhinji, koje boje unutrašnji frontovi.

Lalić: Ne sećam se, jednom sam ušao kada je MIloš Budimir tražio neki nož.

Miljković: Sada smo gore na spratu, gde su prekidači?

Lalić: Jedan je gore na vrhu stepeništa

Miljković: Koja je rasveta na spratu?

Lalić: Mislim da je plafonjera

Miljković: Koje su boje zidovi?

Lalić: Svetli

Miljković: Šta se još nalazi na gornjem spratu?

Lalić: Sa leve strane čim se popnemo uz stepenice je garnitura, šarena od tekstila za dve ili tri osobe. Takva je i druga, ona je ka prozorima, sa druge strane kod prozora.

Miljković: Da li prozori imaju zavese?

Lalić: Imaju.

Miljković: Interesuje me, da li stepenište od prizemlja do prvog sprata ima neko svetlo?

Lalić: Sećam se da je bela keramika i da je mesingani rukohvat, mislim da imaju svetlo.

Miljković: Da li ste primetili utičnice na spratu?

Lalić: Stvarno nisam obraćao pažnje na utičnice, nisam pravio elektro šemu.

Miljković: Koliko ima prostorija na gornjem spratu?

Lalić: Jedna je soba, druga nezavršeni mokri čvor, sa crnim tamnim prostorijama. Vrata su bela.

Miljković: Gde su prekidači?

Lalić: Ne mogu da se setim.

Miljković: Šta ima od rasvete?

Lalić: Ne mogu da se setim ali ima veliki dušek na podu.

Miljković: Gde su prekidači?

Lalić: Već sam odgovorio.

Miljković: Da li gore na spratu poslednjem ima svetla?

Lalić: MIslim da nema, znam da smo Vlade Draganić i ja gore nosili lampu. Taj poslednji sprat je nezavršen.

Miljković: Kada se uđe u tajnu prostoriju, možete li mi reći da li su pločice hrapave ili glatke i koje boje?

Lalić: Tamno braon, ne sećam se da imaju neku šaru.

Miljković: Gde su rezovi gde je mašina sklapana?

Lalić: Ne sećam se rezova, ja sam mašinu video.

Miljković: Gde se pali svetlo za tajnu prostoriju?

Lalić: Uvek je bilo upaljeno svetlo kada sam ulazio, ne sećam se, nisam ga palio

Miljković: Gde su utičnice?

Lalić: Osigurači su na levom zidu. Sećam se sa leve strane police jedne, mislim da su tu i utičnice bile, mislim da je bilo i sa desne. Ta policija je drvena, uska, ispod su da li utičnice ili prekidači

Miljković: To je opširno, to i ja tako mogu da odgovoriom

Lalić: Ne možeš.

Miljković: Gde si ti video i da li si video kako krv prska iz Lazara Vukićevića?

Lalić: Ka zidu naspram vrata

Miljković: Ti si video svojim očima to?

Lalić: Jesam

Miljković: On je sudija pričao ovde da je čistio posle LJepoje da se ne bi videlo, on to za Vukićevića nije video, jer da je video to bi čistio.

Marko Miljković se odmah na početku javio za reč.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Advokat Jakša Peković je, pre nego što je Miljković rekao šta ima, rekao da se ne slaže sa tim da se nastavi sa pregledanjem fotografija, već da se prvo postave pitanja vezano za one koje su već prikazane.

- Omogućite nam da iskomentarišemo svaku sliku, prebrzo prelazite sa jedne na drugu. Skrenuo bih vam pažnju da Lalić nije odgovorio na neka vaša pitanja, pa bih vas vratio na početak pregledanja. Imam primedbu što ste izašli u pola moje rečenice juče - rekao je advokat Jakša Peković.

Miljković: Imao bih dvadesetak dopunskih pitanja, na kontu kuće u Ritopeku, pre nego što nastavimo sa pregledanjem slika iz Ritopeka. Sastavio sam pitanja, biću konkretan i on neka konkretno odgovara. Tražio bih i da sedimo tu u sudnici, nećemo ometati postupak, čisto da ne izlazimo i ulazimo stalno.

Sudija: Mi smo u fazi dokaznog postupka, nema komentarisanja da svi komentarišu. Nismo odlučili o skaj aplikaciji i to se sada neće prikazivati. U tom smislu, mogu pitanja da budu, a ne da komentarišete svaku fotografiju. Ovo je faza ispitivanja saradnika, posle čega ćemo ga otpustiti

Sudija je dozvolila Miljkoviću da sedi u sudnici. Nastavlja se uvid u fotodokumentaciju.

Veljjko Belivuk se javio za reč

Sudija: Nadam se da Belivuk neće o utičnicama.

Belivuk: Da li možemo da pustimo određene fotografije, onu na kojoj se vidi delimično šank na stadionu Partizan?

Sudija: Fotografije su razbacane, na CD-u su čas Ritopek, čas Humska.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Sudija je najavila da se nastavlja sa pregledanjem fotografija, ali se za reč javio advokat Dalibor Katančević.

"Sudija, ovo pregledanje ovako 1.000 fotografija je iscrpljujuće, trajaće u beskonačnost. Stvorila se slika da želimo da sprečimo izvođenje ovog dokaza, apsolutno ne, ali ako se oko svake fotografije budemo ovoliko zadržavali trajaće u nedogled", rekao je advokat Katančević ali je sudija rekla da će se nastaviti sa pregledanjem fotografija na isti način.

Sudija je najavila i da pošto svedok saradnik završi sa pregledanjem slika i odgovaranjem na pitanja, više neće biti dovođen na suđenja.

Podsetimo, Lalić je posle sklapanja sporazuma o svedočenju na osnovu kog bi trebao da bude osuđen na 18 godina zatvora, iz pritvora prebačen na sigurnu lokaciju na kojoj policija brine o njegovoj bezbednosti.