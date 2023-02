Posebna sjednica posvećena Kosovu i Metohiji se nastavlja i danas.

Poslanici Skupštine Srbije u 11 časova nastavili su danas posebnu sjednicu posvećenu Kosovu i Metohiji, na čijem dnevnom redu je izvještaj Vlade Srbije o pregovorima sa Prištinom od septembra prošle godine do sredine januara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je, predstavljajući Izvještaj, rekao da je cilj otvoreni razgovor o izazovima sa kojima se država suočava, a ne prebacivanje odgovornosti.

On je iznio i plan od deset tačaka o politici Srbije u narednom periodu. Govorio je i o tzv. francusko-njemačkoj inicijativi, a kao posebno tešku istakao tačku 4 i to drugi stav, u kojem se navodi da se "Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji".

Šefovi poslaničkih grupa vladajuće većine i opozicije iznijeli su juče svoje stavove.

"Nekoliko stvari koje bih želio da razjasnim... Postoji kod nas jedna floskula da svaki put kasnije dođe lošiji predlog. Ne, nije to pravilo. Ljudi moraju da razumiju, i sad se obraćam ljudima zbog besmislica koje sam kasnije čuo. Ljudi moraju da znaju da nije pitanje uvijek samo ono što na papiru stoji već je pitanje i političkog momentuma i život oko nas", rekao je Vučić na početku izlaganja.

"Kažete - vidi Vučiću pregovaraš već deset godina - pa da, da ne pregovaram priznali bismo Kosovo. Nisam za zamrznuti konflikt, ne mislim da je to rješenje. Rekli ste da sam došao da vam držim predavanja o non-pejperu. Demantivao sam juče 24 direktne laži, 24 činjenične laži. Nisam držao nikakvo predavanje, nego sam samo u jednoj rečenici rekao definiciju", kazao je predsednik.

"Neću odgovarati svakome, sačekaću da prođe 2-3-4 poslanika. Važno je da ljudi razumiju, obraćam se zbog besmislica koje sam čuo, nije pitanje uvijek onoga što na papiru stoji, već i pitanje političkog momentuma, okolnosti, života oko nas i šta je to što možete da uradite. Nisam to juče dovoljno obrazložio. Nismo ni pratili kako je snažila hrvatska vojska, pa je došla 1995. godina, pa tako i na Kosovu. Juče je nažalost skupština ličila na kafanu, nadam se da ćemo imati dovoljno mudrosti da izvučemo pouke iz toga i naučimo kad je vrijeme, koliko da čekamo i šta možemo da uradimo", poručio je Vučić i dodao: "Da ne pregovaram 10 godina, morali bismo da priznamo nezavisno Kosovo, smisao je da to ne učinimo. Nisam za zamrznuti konflikt, to nije rješenje".