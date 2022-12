Misteriozni mladić se oprostio od preminule djevojke koja je pronađena bez znakova života u stanu na Zvezdari.

Izvor: Facebook/Ivana Krivokapić

U stanu na Zvezdari u subotu pronađeno je tijelo Ivane K. iz Lovćenca, koja je studirala i radila u Beogradu. Njena smrt je i dalje misterija, a nakon obdukcije će se saznati da li je u pitanju bila nasilna smrt ili je devojka preminula pod drugim okolnostima.

Na društvenim mrežama se jedan mladić oprostio emotivnim porukama od Ivane. On je i na Fejsbuk i na Instagram profilu objavio zajedničke slike sa preminulom kao i snimak sa zajedničkim fotografijama. U poruci koju je okačio uz sliku pisalo je: "Anđele moj, znam da nije dobro da mračim, jer vjerovatno me gledaš sa neba, pa vjerovatno želiš da i meni bude lakše. Ja želim da tebi bude još lakše dok ti ideš u raj. Ali to sam ja, tvoj planinski čovjek kog si sanjala već godinama, nije nam se dalo da se još jednom vidimo na lepim tvojim omiljenim Prokletijama. Neka ti je laka crna zemlja, Miko moj. Uvek sam te volio i voljeću te do kraja života. Zbogom", napisao je misteriozni mladić.

Mladić je takođe napisao u jednom od postova koje je okačio: "Ostaje nam samo da se molimo za tebe. Andjele moj. Počivaj na miru, neka ti je laka crna zemlja. Svi smo mi allahu i njemu se vraćamo."

Izvor: Facebook/screenshot

Podsjetimo, Ivana K. je pronađena je bez znakova života u subotu u stanu na Zvezdari u kome je živjela. Pretpostavlja se da je djevojka najmanje pet dana ležala mrtva u krevetu prije nego što su je našla braća koja su nasilno upala u stan jer se nije javljala na telefon. Pored povreda na vratu i podliva, Ivana je imala i druge povrede.