Objasnili su kako je došlo do nesreće, kao i da je jedna osoba preminula od posledica gušenja.

Zbog curenja amonijaka iz prevrnutog vagona na putu Pirot - Bela Palanka, u Pirotu je juče proglašena vanredna situacija. Povodom tog incidenta oglasilo se Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu.

"Obaveštavamo vas da je na železničkoj pruzi, u ataru sela Sopot, grad Pirot, kod mzv. 'Sopotski han', došlo do nezgode na taj način što je teretni voz koji je prevozio 20 cisterni u kojima je bio amonijak iskliznuo sa šina, usled čega je došlo do izlivanja amonijaka iz najmanje jedne cisterne i do emitovanja gasa amonijaka u atmosferu, usled čega se stvorio gust dim koji se proširio na državni put prvog reda A4, kao i na državni put br. 259, na kome je došlo do saobraćajne nezgode - lančanog sudara, u kojoj je učestvovalo više vozila", napisali su oni i dodali:

"U saobraćajnoj nezgodi je jedno lice zadobilo teške telesne povrede i tri lica lake telesne povrede. U pirotsku bolnicu je primljeno ukupno 41 lice, od kojih je 38 sa simptomima gušenja i 3 lica povređena iz saobraćajne nezgode, a 15 lica je primljeno u urgentni centar KC Niš. Jedno lice je u pirotskoj bolnici preminulo, sa sumnjom da je preminulo od posledica gušenja", saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo za Nova.rs.

Podsetimo, ranije danas novinar lokalnog portala na mestu nesreće je pronašao telo čoveka, a za sada nije poznato da li je njegova smrt povezana sa curenjem amonijaka. Otrovni gas amonijak "prži", pre svega, oči i disajne puteve, a posledice trovanja mogu biti teške i trajne.