Semjuel Rapli Bejtmen je samoproglašeni prorok koji je zatvorio 20 žena u prikolicu, a sada ga čeka suđenje zbog nekoliko krivičnih dela.

Izvor: Profimedia

Samoprozvani prorok Semjuel Rapli Bejtmen (46) je optužen da je 20 devojaka držao zatočene u prikolici. Neke od 20 ženskih osoba su čak bile i maloletne. Najmlađa devojka ima svega devet godina, prenosi “Dejli Star”.

On je uhapšen ranije ove godine u Arizoni, u Sjedinjenim Američkim Državama. U prikolici je bio samo jedan veći kauč uz kofu u kojoj su devojke mogle da obavljaju malu i veliku nuždu. Jezivi zločin je razotkrio američki FBI i sada se Semjuelu stavlja na teret nekoliko krivičnih dela: incest, trgovina ljudima i prisiljavanje na intimni odnos. Prema informacijama do kojih je došao FBI, on je sebe proglasio prorokom 2019. godine kada je želeo da oženi svoju ćerku!

Njegove bolesne fantazije su nastavile da rastu, pa je onda prešao sa svoje ćerke na drugih 20 žena. Čak je dopustio trojici muškaraca, uključujući jednog maloletnika od 12 godina, da imaju grupni intimni odnos sa njegovom ćerkom zato što mu je, kako on kaže, “Gospod Bog” tako rekao.

“Bog će popraviti njihovu membranu i vratiti je u telo. Nikada nisam ovoliko poverenja u Božju volju koliko tada. Sve se to radi iz ljubavi”, izjavio je Semjuel.

FBI je saopštio da je njegova najmlađa “žena” devojka od devet godina. Sve one su bile zarobljene u njegovoj prikolici koju je povremeno morao da prebaci na drugu lokaciju da ne bi ljudi posumnjali u neko krivično delo.

Policija je zaustavila Bejtmena zbog brze vožnje i tada su u prikolici pronađene tri devojke starosti od 11 do 14 godina. Na mestu je uhapšen i priveden. Njegov advokat Adam Cikerman je pokušao da ga odbrani argumentom da “njegov klijent ne predstavlja pretnju društvu i lokalnoj zajednici”. Bejtmen se pred sudom na prvom ročištu izjasnio da nije kriv.