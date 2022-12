Srđan Lalić je iznoseći odbranu naveo Marka Miljkovića kao glavnog krivca za najveći broj zlodjela.

"Nasmijani koljač" Srđan Lalić iznoseći svoju odbranu na prethodnim ročištima, otkrio je do sada nepoznate detalje o funkcionisanju ove kriminalne grupe. On je na suđenju tvrdio da je Marko Miljković bio glavni za izvršavanje monstruoznih zločina, od osmišljavanja do samog izvršenja.