U interesu mi je da poživiš što duže, ali čuvaj se kad završiš "krstarenje" po Španiji, jer kad "siđeš s kruzera", neće ti pomoći ni panciri, poručio je Sretko Kalinić bivšem prijatelju Luki Bojoviću.

Izvor: Kurir

Sretko Kalinić (48), glavni ubica "zemunskog klana", napisao je u zatvoru Zabela novu knjigu, koju je posvetio svom nekadašnjem prijatelju, a potom smrtnom neprijatelju - Luki Bojoviću! Kalinić u knjizi poziva Luku da ga posjeti u zatvoru i poručuje mu da mu je oprostio što je ovaj htio da ga ubije, piše Informer.

"U interesu mi je da poživiš što duže, ali kad siđeš s "kruzera", neće ti pomoći ni panciri u Srbiji!"

Riječ je, inače, o proširenom izdanju Kalinićeve prve knjige "Zemunski klan - ko je ko". Kalinić u knjizi Bojovića zove Amigo, a koristio je nadimke i za ostale članove "zemunskog klana". Tako je Miloš Simović Derpe Glavati Simović, njegov brat Aleksandar Simović je Debil Aca, Vladimir Milosavljević je Vlada Budala, Milan Jurišić je Jure, Cvetko Simić je Cvele, Ilija Novović je Debeli...

Kalinić piše da je Bojovića upoznao 2003, kad je pobjegao iz Srbije posle ubistva premijera Zorana Đinđića i policijske akcije "Sablja".

Preplivao Drinu bježeći od "Sablje"

"Preplivao sam Drinu 3. novembra 2003, a u Bosni su me čekali Amigov brat Nikola i Cvele s papirima i garderobom... Kad sam stigao u Španiju, tamo su me sačekali Amigo i Derpe... Amigo nam je svima pomagao, a Cvele mi je završavao sve poslove i lažna dokumenta s kojima sam se slobodno kretao. Smatrao sam ga prijateljem i notorna je laž to što je Derpe Simović kasnije pričao da sam bio s Cveletovom ženom", napominje Kalinić.

On piše i kako je "Derpe Simović... biseksualac i poremećeni perverznjak", opsjednut svojom suprugom, koju u knjizi zove Ćićolina. Kalinić tvrdi i da je Miloš "plašljivi zec", koji je upropastio svaku akciju u kojoj je učestvovao. Sretko dalje opisuje kako se sa Amigom i Derpetom 2004. krišom vratio u Srbiju da likvidiraju Zorana Nedovića Šoka.

Sretko Kalinić je u knjizi objasnio i zašto je riješio da oprosti Luki Bojoviću što je ovaj, navodno, htio da ga ubije:

"Rekao sam ti već da niko ne oprašta za džabe, pa ni ja. Potreban si mi da mi pronađeš jednog druga, dobićeš njegovu adresu. On zna sve o tebi i poštuje te. Jeste čudak, blago rečeno, ali je smrtno odan. Ne koristi telefone, internet, ne čita novine niti gleda TV. Samo trenira i spreman je kao životinja. Kada ga nađeš, samo ga dovedi u Srbiju, ništa drugo ne treba. On je jedan od one trojice što navodno ne postoje. Je l' si sada skapirao o kome se radi? Ako ti je frka, povedi i deset ljudi sa sobom... Poslaću ti adresu."

"Preplivavali smo Drinu, a Derpe nije znao da pliva, pa smo mu dali traktorsku gumu. Plašio se da će se udaviti... Što ga još tada nisam kamenom zveknuo u glavu, pa da završim s njim...? Kad smo stigli u štek stan u Beogradu, sačekao nas je debeli Ilija Novović, ali on je onda otišao kući. Mi smo sjeli da gledamo "Utisak nedelje", a gost je bio tadašnji ministar policije Dušan Mihajlović. Ubrzo se uključio u program jedan gledalac, a mi smo prepoznali glas Debelog. Voditeljki je rekao da poštuje lik i djelo njenog oca, a onda je rekao da ima poruku za gosta: "Tom debelom brkatom go*netu ću je*ati mamu!", zbog čega smo se svi smijali. Debeli je uspio da kaže još par riječi, prije nego što su ga prekinuli ", opisao je Kalinić, prenosi Informer.

O sačekuši za Andriju Draškovića

Inače, atentat na Šoka krajem jula 2004. nije uspio, iako mu je tom prilikom ubijen jedan telohranitelj, a Kalinić je za neuspjeh okrivio isključivo Simovića, jer je ovaj, navodno, iz straha pobjegao i nije ispunio svoj dio zadatka. Komentarišući Simovićeve postupke u tom napadu, Sretko je napisao:

"Amigo ne bi bio tamo gdje jeste da me je pustio da ubijem Derpeta Glavatog Simovića još 2003, niti bih ja sad boravio u ovom podrumu."

Sretko Kalinić je s divljenjem i poštovanjem pričao o ubijenim šefovima "zemunskog klana" Dušanu Spasojeviću i Miletu Lukoviću Kumu:

"Jedan od retkih u Srbiji koga tata nije vadio sa robije je Dušan Spasojević, koji je u kriminalu uspio da napravi ono što nijedan od tatinih sinova, počev od Arkana do Andrije Draškovića, nije uspio... Kažu da je "zemunski klan" uništen, ali ja mislim da nikada nije bio jači nego što je danas. Šta ti misliš, Amigo?!

Kalinić je potom opisao i kako je sa Vladom Budalom 24. oktobra 2004. napravio sačekušu Andriji Draškoviću na autoputu kod Beograda. Tada je Drašković preživio zasjedu, dok mu je telohranitelj ubijen. Sretko je za taj neuspjeh okrivio Vladu Budalu, koji je bio za volanom "mercedesa" i navodno nije htio da se zaustavi i sačeka Kalinića da ovaj dokrajči Andriju, već je samo dodao gas i pobjegao.

Kalinić piše kako je "Derpe Glavati tada bio presrećan što on nije jedini koji pravi gluposti i probleme".

"Posle toga sam odje*ao Derpeta, pa njemu i Aci nisam htio da se javim više od godinu dana... Pomirili smo se tek kada je dobio ćerku...

Kalinić piše i da se posle napada na Draškovića sklonio u Zagreb, ali se samo nekoliko dana kasnije vratio u Beograd i jedno vrijeme se krio kod Cveleta u Kaluđerici.

"Amigo je došao po mene i rekao mi da je Branko Jevtović Jorga u kladionici na Vračaru. Jorga je tada živio sa ženom koja je nedugo posle njegove smrti postala supruga Ljubiše Buhe Čumeta. Umjesto da likvidiram Čumeta, ispalo je da sam ga oženio kad sam likvidirao Jorgu", napisao je Sretko.

Da je imao oružje...

Kalinić tvrdi da se u narednom periodu rijetko sretao sa ostalim članovima "zemunskog klana".

"Amigo je 2009. došao kod mene u Zagreb i rekao mi da idemo u Španiju da likvidiramo Jurišića. Stigao sam tamo 14. februara 2009, gdje me je u štek stanu čekao Vlada Budala... Jura je predosjetio da će biti ubijen, molio je Vladu na kolenima da ga spasi, pukao je skroz od gudriranja. Nekoliko dana kasnije Amigo ga je izlupao čekićem po glavi kao šniclu ", piše Kalinić, i dodaje:

"Nisam tada bio zadovoljan nekim stvarima, pa sam se vratio u Zagreb. Preskočiću ovde neke važne detalje koje biste svi voleli da saznate, jer poštujem dogovore... Posle mjesec i po dana došao mi je Amigo sa drugom u Zagreb. To je bilo naše predzadnje viđanje. Sreli smo se još jednom na mjestu na kom Amigo nikako nije smio da bude... Da sam tada imao oružje kod sebe, likvidirao bih i Amiga i njegove drugove u onom ćošku. Poručio sam mu jednom, ne znam da li mu je to prenijeto: "Ako još jednom zaje*eš dogovor i unajmiš nekoga kao što je Derpe Glavati Simović da me sje*e, biće mi svejedno da li si živ ili mrtav".

Podsjetimo, Miloš Simović je 8. juna 2010. upucao Kalinića dok su roštiljali na jezeru u okolini Zagreba, nakon čega je Sretko izručen Srbiji i trenutno izdržava 40-godišnju robiju u Zabeli. Samo dva dana nakon što je upucao Kalinića, uhapšen je i Simović, koji je takođe osuđen na 40 godina robije za zločine "zemunskog klana".