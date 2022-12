Žarko Popović kaže da Luka Bojović neće moći da kontroliše beogradsko podzemlje.

Nekadašnji načelnik Odsjeka za krvne delikte Žarko Popović kaže da ne vjeruje da Luka Bojović može da bude čovjek koji će kontrolisati beogradsko podzemlje jer, kako navodi, Luka ima dosta svojih problema.

"Beograd mora da ima ozbiljnog i velikog kriminalca ali mora da ima i velikog policajca. Jedan autoritet u policiji koji će kontrolisati šta se dešava u ovom gradu i ali i koji će biti nesumnjivi autoritet u podzemlju. Treba neko ko će dobijati podatke i ko neće dozvoljavati da se prodaje droga u Beogradu i da se truje naša omladina. I da ne dozvoli pranje para od proizvodnje i prodaje kokaina. Luka Bojović nije taj kapacitet. Ne zato što je nesposoban i neinteligentan već zato što ima velikih problema sa mnogim ljudima. Njemu su brata ubili iz krvne osvete jer nisu mogli njega. Luka će biti na meti mnogih kriminalnih grupa iz regiona. On u Beogradu neće moći da ima jedan takav status čovjeka koji će kontrolisati beogradsko podzemlje", rekao je Popović u intervjuu za Balkan info.

Prema njegovim riječima Luka će imati problem jer će biti persona non grata za EU.

"Neće moći tako lako da se kreće po zemljama zapadnog svijeta kao i po zemljama koje su članice EU a dio su istočne Evrope. E sad šta će dalje biti, vidjećemo. Škaljari sad nemaju nekog novog vođu. Možda se čeka Luka da im udahne život. To ćemo vidjeti u narednim danima i mjesecima. U svakom slučaju sada je kavački plan u punom zaletu. Sve zavisi ko će staviti iz mraka šapu na škaljarski klan – da li će to biti neka služba bezbjednosti, da li neka obaveštajna služba. To ćemo vidjeti", rekao je Popović.

On je potom otkrio da poznaje Luku Bojovića. I ne samo to - dva puta ga je hapsio.

"Ja Luku Bojovića znam. On je kao mlad imao nekoliko upucavanja – upucao je Mihaila Divca. Onda je imao jedno upucavanje u Abardarvoj ulici u jednom noćnom klubu sa dečkom koji se zvao Selasije Tomović. Oba puta sam hapsio Luku i oba puta mu oduzimao oružje. Ali isto tako smo oba puta morali da mu vratimo to oružje na zahtjev naših starešina. Luka je upucavao ljude koje je imao u legalnom posjedu", rekao je Popović.

"Ne zna gdje mu je lijeva"

Luka Bojović je nedavno stigao iz Španije u Srbiju. U Srbiji se protiv njega ne vodi nijedan krivični postupak pa je Luka tu slobodan građanin. Upitan za svog pašenoga, kapetan Dragan koji je oženjen Marijom Bojović, Lukinom sestrom, navodi da Luki treba vremena da razmisli i napravi životni plan.

"Pitate me za Luku!? Moje mišljenje je da trenutno ne zna gdje mu je lijeva", rekao je Kapetan Dragan nakon čega je objasnio da je njegova sudbina bila skoro identična kao Lukina, ali da je on imao vremena da se "odbrani od sedme sile" i pripremi, dok Bojović "nije imao taj luksuz", prenosi Kurir.

Kapetan Dragan otkrio je i prvu rečenicu svog zeta nakon što je došao u Srbiju nakon 10 godina provedenih u španskom zatvoru.

"Luka je danas slobodan građanin, u svojoj Srbiji, i treba mu dati šansu da sam odluči kuda da usmjeri svoj život. Kao što reče, nakon što se prizemljio: 'Pričaćemo, ima vremena.' Dajmo mu malo prostora i vremena", kazao je Vasiljković.

Preduzeo sve mjere opreza

Luka Bojović je po povratku u Srbiju preduzeo sve moguće mjere opreza jer mu je navodno ispisana meta na čelu. Dok je on služio kaznu u Španiji, postao je blizak "škaljarskom" klanu koji je ostao bez vođe nakon ubistva dugogodišnjeg lidera Jovana Vukotića 8. septembra. Istražni organi sumnjaju da je vođa "kavačkog klana", Radoje Zvicer, već izdao nalog da se likvidira Luka Bojović. On je svjestan da je laka meta povratkom u Beograd i zbog toga je već obezbijedio veliki broj tjelohranitelja, a komunikaciju sa prijateljima i saradnicima vrši isključivo preko telefona svoje majke Anđelke, navodi Republika.

Postavlja se još jedno pitanje - da li Luka ide u mirnu penziju ili se sprema još jedna osveta.

"Ubijen mu je i brat i kum i advokat i blizak prijatelj i naravno da se sad pojavljuju određeni strahovi u kriminalnom podzemlju, da se sad ljudi plaše da li će Bojović krenuti u osvetu. Možda čovjek riješi da se povuče da živi sa svojom porodicom, kao što je više puta najavljivao, on je dosta izgubio za tih deset godina zatvora, i te kontakte", kaže za UNA TV Gordana Mišev, stručnjak za bezbjednost.

S druge strane Radomir Antonijević, kriminolog smatra da "kriminalci nikada ne idu u penziju".

"I ako neko od njih ode, to je vjerovatno iznuđeno nekom bolešću ili nekim drugim problemom", kaže on za UNA TV.