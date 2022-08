Glavni egzekutor "Zemunaca", za kojeg se sumnja da je počinio više od dvadeset ubistava, bio je tajni adut Spasojevića i Kuma. Doveli su ga iz Medveđe gdje je bio drvosječa i kupili mu kuću u Novom Sadu. Svi su ga znali samo po nadimku Beli.

Sretko Kalinić, jedan od glavnih egzekutora zloglasnog zemunskog klana, poznat po nadimcima Zvijer i Kasapin, rođen je u Zadru 1974. godine. Jedan je od najbolje čuvanih zatvorenika u Sedmom paviljonu požarevačke "Zabele", gdje izdržava kaznu od 40 godina zatvora zbog zločina zemunskog klana i pomaganja posle ubistva premijera Zorana Đinđića, a 12 godina proveo je u samici, nakon čega je nedavno napisao knjigu "Zemunski klan – ko je ko".

Kalinić je priznao da je počinio bar 20 ubistava i da je, između ostalih, ubio Ninoslava Konstantinovića i Milana Jurišića, koji su obojica osuđeni za atentat na premijera Đinđića i zločine zemunskog klana, kao i Zorana Vukojevića koji je ubijen u Beogradu, 2006. godine, nakon što je, kao svjedok-saradnik, dao iskaz na suđenju za atentat na Đinđića.

Kalinić je tokom boravka u zagrebačkom pritvoru, istražiocima otkrio da je 11. avgusta 2008. godine trebalo da likvidira Ivana Delića, kuma Brane Mićunovića, u budvanskom kafeu „Palma“. Umjesto Delića ubio je mladića iz Pljevalja koji je sjedio za stolom, a života ga je stajalo to što je nosio istu majicu kao Delić.

Priznao da mi je ubio muža

Kako su ranije pisali hrvatski mediji, Srbija je od hrvatskih tužilaca, između ostalog, zatražila da se Kalinić ispita u vezi sa likvidacijom Branka Jevtovića Jorge, 2004. godine u Beogradu i pokušajima ubistva Zorana Nedovića Šoka i Andrije Draškovića iste godine.

Sumnja se da je Kalinić likvidirao i Cvjetka Simića, kuma Luke Bojovića, koji ga je skrivao u Zagrebu nakon atentata na Đinđića, a poznato je i da je bio u ljubavnoj vezi sa Simićevom suprugom Anom. Ona ga je na sudskom svjedočenju direktno optužila da je 2010. godine ubio njenog muža i djelove njegovog tijela bacio u jezero Jarun, tvrdeći da joj je on to sam priznao.

"Kalinić mi je ispričao da je Simića ubio u jednoj opuštenoj šetnji, opalivši mu metak u glavu. A kasnije djelove tijela bacio u jezero Jarun da bi se vodio kao nestao. A on nesmetano bio sa mnom. On je u mene bio bolesno zaljubljen", ispričala je Smićeva, a Kalinić je tvrdio da nije ubio Simića: "Kakav god da sam, toliko bolestan nisam", kazao je na sudu.

Doveli ga iz Medveđe gdje je sjekao drva

Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije i jedan je od ključnih ljudi koji su istraživali problem organizovanog kriminala u Srbiji početkom dvehiljaditih, uključujući rasvjetljavanje atentata na Zorana Đinđića, Mile Novaković, u jednom intervjuu je ispričao kako je Kalinić uopšte dospio u zemunski klan.

"To je zanimljiva priča. Na nekoj slavi, kod sebe dole u Leskovcu i Medveđi, rođak Spasojevića i Lukovića koji se bavi sječom drva i obradom građe, zaposlio je Sretka Kalinića koji je došao iz Like. Kad su došli iz Hrvatske, on se zaposlio dole i radio kao drvosječa. Tada im je ispričao gdje je bio, šta je radio, šta zna… I oni mu kažu: `Šta ćeš ti ovdje,`ajde ti sa nama`. On je prihvatio i pošao sa njima. Prvo su mu našli neki stan. Kasnije ga oženili. Bili su mu i kumovi na svadbi. Prvo je bio na Novom Beogradu, a onda, da bi ga sklonili odatle, prebacili su ga u Novi Sad. Za njega niko nije znao. Mi smo za njega saznali od prvih uhapšenih koji su progovorili o klanu i njega su zvali Beli. Nisu ga oslovljali po imenu. Zapravo, niko nije ni znao kako se zove, već su ga samo znali po tom nadimku. Dakle, kupili su mu kuću u Novom Sadu. On se oženio, dobio i dijete. Kad je trebalo nešto da se radi, ova njihova ubistva i otmice, pozovu ga i on bude sa njim u tom vremenu, samo do izvršenja, a onda se vrati kući. Kako smo došli do njega? Kad je počela akcija Sablja, Čume je rekao da bi znao kako da nam pomogne. Kalinić je imao neku saobraćajnu nesreću i Čume mu je pomogao da bude smješten u zemunskoj bolnici. Kazao nam je o kojem se periodu radilo i mi smo otišli tamo i našli podatke o njemu. Tako smo prvi put otkrili ko je Sretko Kalinić. On je izvršio sva ubistva iz automobila. Uvijek su imali po dvojicu, a Kalinić je uvijek bio jedan od egzekutora. Učestvovao je u svim otmicama, pa i u čuvanju otetih. Imao je svoje zadatke, ali se uvijek posle izvršenje vraćao porodičnom životu u Novom Sadu", ispričao je Novaković.

Nasrnuo na Šarića i Jocu Amsterdama

Kalinić je pokušao nekoliko puta da pobjegne iz pritvora u Centralnom zatvoru u Beogradu, a Sretena Jocića, poznatijeg kao Joca Amsterdam, gađao je pločicom koju je odvalio u svom kupatilu u ćeliji, dok su ovog sprovodili stražari. Prije toga je nasrnuo na Darka Šarića dok su u okviru Centralnog zatvora bili u šetnji, ali su stražari munjevito reagovali i spriječili veći incident. Godine 2013. godine su u njegovoj ćeliji pronađeni žilet i konopac koji je ispleo od iscijepane majice. Ubrzo je u najvećoj tajnosti i uz velike mjere obezbjeđenja prebačen u "Zabelu".