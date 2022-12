Mihajlo Divac, jedan od najopasnijih kriminalaca devedesetih, bio je strah i trepet u cijelom Beogradu, nije se plašio i išao je "direktno na cijev".

Međutim, upravo Divca, krajnje opasnog mladića s početka srpskog tranzicionog proljeća ranio je upravo Luka Bojović, kako prenosi Kurir.

Mihajlo Divac uspio je da preživi ratišta, obračune na beogradskim ulicama, metke koje je na njega ispalio Luka Bojović, ali je na kraju okončao život u 28. godini i to zbog mrkog pogleda.

Beogradom se i dalje prepričava njegovo čuveno ranjavanje kad je pucao Luka Bojović. Divac je sjedio u bašti kafića "Trozubac" u Nušićevoj ulici. Mrko se pogledao sa mladićem za obližnjim stolom. Ustao je i krenuo ka njemu. Kada je vidio Divca, izvukao je pištolj i sa pet metara udaljenosti pucao. Pogodio ga je u stomak.

Ali, Divac je ranjen nastavio da ide ka njemu rekavši da će mu "utoku nabiti u d**e". Tu je uslijedio još jedan pucanj koji mu je prošao kroz ruku i stomak, a mladić je pobjegao. Kasnije će se uspostaviti da je taj mladić Luka Bojović, koji je postao kriminalac poznat i van granica Srbije, piše Kurir.

Iako se govorilo da se sprema osveta, izvjesno je da je osujećena činjenicom da je Bojović u to vrijeme bio pulen Željka Ražnatovića Arkana. Kasnije, nakon ovog događaja Divac je pričao:

"To je njegov poraz, ne moj. Nikad ne bih pucao u nenaoružanog čovjeka. Veoma držim do kodeksa. Sramota je to što je uradio, ali ga razumijem, mnogo se uplašio", pričao je kasnije Divac.

"Divac je ubijen ispred hotela „Putnik“ u Novom Beogradu, 1995. godine. organizovan turnir "Beogradski pobjednik". Zbog mrkog pogleda boksera Radovana Radusinovića, pucao je na njega i pobjegao. Međutim, bokser je uzvratio i metak ga je pogodio s leđa. Preminuo je na mjestu.