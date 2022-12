Pevač Al Dino preživeo je pravu dramu zbog bivše supruge od koje se nakon dve godine razveo, a s kojom ima dva sina.

Izvor: Youtube/Al Dino

Pevač Al Dino je pre nekoliko godina iznenadio javnost priznanjem da je pretrpeo fizičko i psihičko nasilje od supruge Arduane Pribinje-Kurić, od koje se potom i razveo, ali nakon dve godine. Imaju dvoje dece, a starateljstvo je pripalo njegovoj bivšoj supruzi.

"Te večeri sam normalno doveo sinove Arduani. Naš inače loš odnos dodatno je eskalirao zato što Harun nije želeo da ide kod majke. Posle toga usledio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: 'Ubila me je kao vola u kupusu'", ispričao je tada Al Dino i dodao da mu je najteže palo to što su njihovi sinovi, gledajući sve to, vrištali od plača pokušavajući da smire roditelje.

Izvor: Youtube/Al Dino

"Nisam vaspitan da ikada i pomislim na to da fizički nasrnem na ženu, pa se zbog toga ni u jednom trenutku nisam branio. Ali, preklinjao sam Arduanu da stane, da se zaustavi i pokuša da se urazumi, ne zbog mene, već radi naše dece. Razdire me bol što su naši sinovi prisustvovali ovom, za njih svakako traumatičnom događaju. Plašim se kako će se sve odraziti na njihov psihički razvoj. Nisam želeo da se branim kada je moja supruga nasrnula na mene, samo zbog načina na koji sam vaspitan i zbog naše dece", ispričao je tada za Blic.

Razvod je usledio nakon dve godine, Arduani su pripala deca, a Al Dinu plaćanje alimentacije. Život je promenio iz korena, a mnogi smatraju da danas izgleda odlično. Pogledajte kantautora i vlasnik hitova "Kopriva", "I sad me po tebi poznaju", "Čaršija" i drugih: