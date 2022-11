F. M. preksinoć najpre dva puta nožem u rame ubo policajca, a potom seo u svoj automobil, udario bivšu partnerku i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Izvor: Društvene mreže/screenshot

F. M.(27) iz Niša uhapšen je juče zbog sumnje da je u Leskovcu nožem dva puta ubo policajca u rame, a zatim automobilom udario bivšu partnerku, nakon čega su se pojavile i informacije o jezivim pretnjama koje je upućivao devojci. Kako saznaje Kurir, mladić ranije nije delovao kao problematičan.

"Njegov otac i on su držali kafić u Nišu, a sad drže jednu zlataru u centru grada. Za njega kažu da nije incidentan, nije kabadahija. Nema istrage bilo koje protiv njega. Nije poznat saobraćajcima da luduje 'poršeom'", kaže izvor Kurira. Izvor otkriva da je F. M. mnogo radio oko tog kafića dok su držali, a gotovo niko nije ni znao da je u poslednje vreme imao devojku, odnosno da su se pomirili.

"Automobili su mu bili strast još od malena", kaže izvor. Povređeni policajac je dobro, a prema nezvaničnim informacijama F.M. je izneo svoju odbranu.

Podsetimo, on je uhapšen nakon što se "poršeom" zakucao u betonski zid, a u polickoj stanici je rekao da se "neće smiriti dok ne ubije nju, a posle i sebe". Osumnjičenom je, po ovlašćenju nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Takođe, protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.