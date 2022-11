Sudija Višeg suda odredio je pritvor uhapšenim "Vračarcima"

Izvor: Printscreen/MUP RS

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu-Posebno odeljenje za organizovani kriminal je 13. novembra 2022. godine, nakon saslušanja osumnjičenih N.T, L.C, A.M, A.N, V.M, D.M, Đ.K, I.B, J.B, N.K, M.T, N.B, R.T, S.M, D.N, N.V, donio rešenje kojim je prema osumnjičenima odredio pritvor do 30 dana, saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

Kako je navedno u saopštenju suda, njima je pritvor određen po svim tačkama i to: zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi svaki od navedenih osumnjičenih pojedinačno mogao uticati na predložene svjedoke i saučesnike, odnosno uslijed postojanja okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo i jer je za krivično djelo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posljedica krivičnog djela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka

"Prema osumnjičenom D.N odredio je pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, zbog postojanja okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na predložene svjedoke i saučesnike, odnosno okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo", navedeno je u saopštenju suda.

Kada su u pitanju Vračarci koji su u bjekstvu, odnosno izdržavanju kazne zatvora u nekoj drugoj državi i njima je odlukom suda određen pritvor. To znači da će odmah po hapšenju, odnosno izručivanjem u Srbiju oni biti poslati u pritvor. Takođe, sud je izdao potjernice u odnosu na njih.

"Takođe, rješenjem od 13. 11. 2022. godine sudija za prethodni postupak je prema osumnjičenima N.V, U.P, D.Đ, B.R, S.J, N.M, N.F, P.J, R.J, S.S, I.B, S.V, M.A i A.O odredio pritvor do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi svaki od navedenih osumnjičenih pojedinačno mogao uticati na svjedoke, odnosno uslijed postojanja okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo i jer je za krivično djelo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posljedica krivičnog djela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, u skladu sa članom 211 stav 1, tačka 1, 2, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku dok je prema osumnjičenima L.I, M.P, odredio pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva.

Zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi svaki od navedenih osumnjičenih pojedinačno mogao uticati na svjedoke, odnosno uslijed postojanja okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo u skladu sa članom 211 stav 1 tačka 1, 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku. Prema ovim licima naređeno je i izdavanje potjernice, uključujući i međunarodnu", navodi se u saopštenju suda.

Protiv rješenja osumnjičeni i njihovi branioci imaju pravo žalbe veću iz člana 21 stav 4 ZKP Posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismenog otpravka rješenja.