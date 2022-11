Vladimir Dika Zečevič, reli vozač i vlasnik nekoliko firmi u svijetu, pričao je o svom odrastanju u Beogradu devedesetih, tadašnjim žestokim momcima s afalta i svojim iskustvima sa "sponzorušama".

Reli vozač i vlasnik nekoliko kompanija u svijetu Vladimir Dika Zečević pričao je u skorašnjem intervjuu o žestokim momcima s beogradskog asfalta devedesetih i načinu na koji su se žene tretirale u to vrijeme. Odrastavši u beogradskom naselju Brače Jerkovića svjedočio je Kneletovim otimačinama, ali i Giškinom odnosu prema mladoj generaciji srpskih gangstera od kojih većina više nije među živima.

"Knele je otimao viđenijim i bogatijim ljudima u Jerkoviću kola, lance… To je stvarno tako bilo. Sjećam se da su posle išli u Košutnjak na bazen. Sjećam se, Giška je prvi sa skakaonice skočio 'dasku', pa su svi morali za njim. I Knele je letio za njim. Mislim da je i Kristijan bio sa njima. Sa dvanaestice gore su skakali. To im je bio zadatak, kad su bili klinci, da se dokazuju. Što nije baš prijatno, skočiti sa te visine 'dasku'. Svi su bili naoružani, nema ko nije imao pištolj. Od 1991. godine kad se rasula zemlja, pojavile su se sponzoruše, koje su bile preteča današnjih starleta, koje su bile sa kriminalcima. Te djevojke su bile drugačije. Bile su prirodne, dobro su izgledale, uvijek namontirane, dobro obučene, išle uz njih", ispričao je Zečević, a zatim objasnio da su beogradski kriminalci u to vrijeme imali kodeks preuzet iz Italije.

Kajle, er maks i tarzanke

"U to vrijeme kriminalci su poštovali kodekse koji su bili preuzeti iz Italije. Sve je to bilo pošteno i riješavalo se na ulici. Obračuni su bili samo između tih ljudi koji su se zakačili. Da li je to bio zvezdraski klan ili voždovački ili novobeogradski… Svako ko se zakači, to riješava između sebe. Retko su stradavali nedužni ljudi kao kad je pokušan atentat u teretani na Šljuku, pa je stradala ona djevojka. U to vrijeme je bio kratak rok trajanja tih ljudi. Godinu, dvije, tri i to ti je to. Kao Knele, na primjer, ubijen je sa jedva dvadesetak goldina. Ne sjećam se sad tačno, ali nije imao više od dvadesetjedne godine. Zanimljiva je i bila moda u to vrijeme. Zlatne kajle, kajševi, dizelke, er maksice, pejdžeri, tarzanke. Uglavnom su svi furali tarzanke i mnogo su smiješno izgledali."

On je objasnio da je rat devedesetih prouzrokovao sunovrat morala, tako da su djevojke postale "lake", a sve više mladih momaka je počelo da konzumira heroin, koji je odnio mnogo života u to vrijeme.

Heroin ubijao više nego metak

"Sunovrat morala je tada krenuo, ali još uvijek su djevojke bile normalne. U moje vrijeme je bilo sramota da djevojke ne budu odlični đaci. One koje su bile vrlo dobre ili dobre smatrane su teškim 'odronom'. Sjećam se da je kod mene izbio skandal kad je neki osmak poljubio djevojčicu iz mog razreda koja je bila šestakinja. O tome se pričalo danima. Bilo je strašno. A pogledaj šta danas rade klinci po toaletima, ovi snimci što se pojavljuju po internetu, to je strašno. U to vrijeme se pojavio i heroin, čija cijena je drastično pala. On je odnio mnogo ljudi koje znam. Moj najbolji drugar se 'overio', a prije toga mi je krao stvari iz kuće, neke pare iz mog šteka i šta ja znam... I pištolj mi je ukrao. Imao sam tada srebrni tetejac. Ja sam optužio drugog dečka, kojeg smo ispitivali, ubili smo ga od batina bespotrebno, a ispalo je da me je pokrao drug sa kojim sam odrastao. Moj ćale je tada držao prodavnicu auto-dijelova, pa je pokrao i neke stvari iz magacina, jer je znao gdje stoje. Heroin je uništio mnoge živote u to vrijeme, bio je u ekspanziji, dok su o kokainu mogli samo da sanjaju, jer je bio nedostupan i preskup. Probao sam par puta heroin i vidio da to nije ništa, kad si klinac želiš sve da probaš, ali nisam se navukao. Bilo je mnogo onih koji su mislili da mogu lako da se 'skinu' s heroina, ali to nije moguće. Jednom narkoman, uvijek narkoman. Kao i za prostituciju. Probao sam u društvu. Pušili smo tada travu, a onda se neko pojavi s heroinom i nagovara nas da probamo, kao, do j**a je. Meni se to nije dopalo jer sam ja prirodno brz, pa me to usporava. Drugo, probao sam na nos, a to, vjerovatno, tek kad se ubodeš u venu dobiješ taj pravi filing. Mene su zanimala kola, djevojke, neki drugi kriminal, a ne taj seljački da se navučeš na drogu i kradeš gaće sa štrika po terasama i prodaješ", ispričao je Zečevič u emisiji Vitezovi asfalta.

Šamaranje djevojaka je bilo normalna stvar

Onda je šokirao pričom kako je u to vrijeme bilo normalno tući žene i kako je sam to uradio mnogo puta. Po njemu, djevojke su tada to smatrale normalnim i nisu podnosile krivične prijave kao danas.

"Tukao sam se, kako nisam. Bilo je drugačije vrijeme… Zakačiš se u školi sa nekim, onda smo se tukli parkići jedni protiv drugih. Ali, to su bile drugačije tuče, uglavnom na fer, pa dobiješ batine ili dobije ovaj drugi, i to je gotovo. Sad ako prebiješ nekoga, dobiješ krivičnu prijavu. Ja sam dobio nekoliko. Lupiš nekom šamar i odmah dobiješ krivičnu prijavu. Zakon je to stopirao, što je u neku ruku dobro, ali i nije, jer su sad svi 'cavice'. I ova feministička kultura… Ja se sjećam, koliko puta se to dešavalo - dum šamarčina, skidaj se! Koliko puta sam to uradio nekoj djevojci, to je tad bilo normalno. To se sad zove silovanje, brate. Ne bih to sad uradio za sto hiljada eura. Takvi su bili tada odnosi sa djevojkama. Bez toga ništa… Ono, šamar, bam, ili dreknem 'skidaj se', ali to je to – vi ste posle toga momak i djevojka i to je sve okej. Meni se to dešavalo masu puta. Znalo se s kojim djevojkama to radiš. To su sad k'o ove starlete. Te što se se guze da budu sa kriminalcima i što vole da budu sa opasnim momcima, one su to i očekivale i dobijale. Sjećam se, djevojka od nekog dečka dovela je drugaricu, neku klinku, i izašao je njen dečko, mislim dečko od djevojke koja je dovela drugaricu, izlupao je toj drugarici par šamara i odveo je u sobu i završio posao… To se zove silovanje, ono baš. Mi smo svi izašli iz gajbe da nas ne bi niko ništa pitao posle."