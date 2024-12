Priprema uništenja zaplijenjenih duvanskih proizvoda u Baru nalazi se u završnoj je fazi i oni će biti uništeni na ekološki održiv način, saopštio je savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Vladan Raičević.

Izvor: Uprava policije

“U susret trajnom rješenju bezbjednosnog problema sa kojim se suočavala Slobodna carinska zona Luke Bar, na predlog potpredsjednika Vlade Koprivice, formirano je Koordinaciono tijelo za popis oduzete robe, konkretno duvana, čiji je nesmetani promet decenijama unazad stvarao nesagledive štete po budžet Crne Gore, te lošu reputaciju u međunarodnim krugovima”, kazao je Raičević.

On ističe da je Ministarstvo ekonomije formiralo i Radnu grupa zaduženu za reformu Zakona o slobodnim zonama, čiji je član u ime Kabineta, a čiji će rezultati biti mjerljivi, a oni će se, kako je dodao, ogledati u modernizovanom, a samim tim i bezbjednosno zaokruženom sistemu, u kojem će se obavljati privrene djelatnosti u korist države i eliminisati svaki rizik od korupcije koja je uvijek bila pretpostavka za krijumčarenje, prenosi CdM.

“Pomenuto Koordinaciono tijelo je uz kontinuirano učešće HMRC-a i drugih međunaronih partnera uspješno završilo prvu fazu postupka. Sve zaplijenjene cigarete su kredibilno popisane po najefikasnijoj metotologiji do poslednje paklice, po metodologiji koja je pripremana sa britanskom Upravom prihoda i carina (HMRC)”, kazao je Raičević.

Kako je naveo, u svakoj fazi, od rada Koordinacionog tijela do brojanja od strane izvršnih timova, uključeni su naši međunarodni partneri, prije svega HMRC, kojima dugujemo neizmjernu zahvalnost.

“Zbog bezbjednosne kulture koja će se u narednom periodu morati poštovati, zaključak Koordinacionog tijela je bio da se informacije o preduzetim aktivnostima i zbog prirode posla ne eksploatišu, do određene vremenske tačke, kada će javnost biti obaviještena o svim detaljima i izvedeni jasni zaključcina bazi činjenica, koji možda nekome i neće odgovarati . U takvom ambijentu je prva faza uspješno privedena kraju, tj. popis je zbog dobre pripreme sproveden za svega 14 radnih dana, i prije projektovanog roka, i to nam je dalo smjernice za sve bezbjednosne izazove sa kojima država može da se suoči. Maksima zajedničkog djelovanja naših i međunarodnih bezbjednosnih službi je: posvećen i odgovoran rad, a ne prazna priča”, rekao je on, prenosi CdM.

Dodaje sa su sve uključene institucije, prije svega, Ministarstvo finansija, Upravu carina, MUP-Upravu policije i ANB, su dali snažan doprinos, primjenom visokih profesionalnih standarda. Takođe su i sad na snazi mjere obezbjeđenja lokacije, koje se kvalitetno koordiniraju, na temelju zaključaka Koordinacionog tijela.

“Možemo konstatovati da je u završnoj fazi priprema uništenja zaplijenjenih duvanskih proizvoda koju, takođe, sprovodimo zajedno sa pomenutim partnerima, kao i Evropskom unijom koja nam pruža značajnu pomoć u prevazilaženju naslijeđenih problema. Takođe, napominjemo, da se uništenje duvanskih proizvoda planira sprovesti na ekološki održiv način, upotrebom najsavremenijih mašina i tehnoloških postupaka, što će biti za primjer i na međunarodnom planu, te da će i ta faza biti do kraja snimana i učinjena vjerodostojnom”, ocijenio je Raičević.

Ističe da će crnogorska i međunarodna javnost će biti detaljno obaviještena o završnim aktivnostima ovog posla, koji će, sigurni smo, biti prošlost za državu koja uspješno sprovodi obaveze koje proističu iz agende o pristupanju Evropskoj uniji, piše CdM.

“Nikada i nijedna Vlada Crne Gore nije ozbiljnije i temeljnije pristupila ovom problemu i bez ijedne kalkulacije, niti je uključila partnerske službe u svaki segment postupka, kao ova Vlada i stoga ćemo izazovnu borbu protiv krijumčarenja i sa njim povezane korupcije, dovesti do kraja, učinivši sistem imunim u odnosu na korupciju”, zaključio je savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju.