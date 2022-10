Taša Krsamnović, rođaka Jelene Marjanović sedela je u kafiću, kada je muškarac počeo da je vređa, nakon čega je otišla u policiju.

Influenserka Taša Krsmanović i rođaka pokojne pevačice Jelene Marjanović napadnuta je u Raškoj, a snimke na kojima je ispričala detalje nasilja koje je doživela, objavila je na Instagramu.

Dok je sedela za šankom u jednom kafiću, nepoznati muškarac joj je prišao i krenuo da je vređa:

"Bila sam u kafiću sa svojim drugarima. Pevali smo, pričali smo, igrali smo, smejali se... Mi u Rašku ne dolazimo često. Pa je lepše kada se posle nekog vremena nađeš sa svojim prijateljima. Sedeli smo za šankom. U jednom trenutku je u kafić ušao dečko kog ne poznajem, sa dva drugara. Jedan od njih je i moj školski drug. Sedeli smo za šankom, pozdravila sam se sa drugom iz srednje škole. A dečko kog ne poznajem je u nekom trenutku seo pored mene i krenuo da me vređa. Uvrede su bile toliko strašne da mi je posle bilo sramota da to sve ispričam policiji. Na svaku uvredu sam mu rekla: "Jeste". Neki dečko mu je rekao da je dosta, ali on nije prestajao", pričala je Taša dok joj je glas drhtao.

U jednom trenutku sam podigla ruku i rekla: "Hajde, dosta je". U tom trenutku, on je iz sve snage uzeo moju ruku i udario o šank. Tom prilikom mi je iščupao tri nokta. Moja sreća je u tome što je šank bio prazan i nije bilo čaša jer ne mogu da zamislim šta bi bilo da je bilo stakla. Verovatno bi moja glava završila umesto moje ruke.

Taj dečko je poznat ovde kao dobar dečko, ja ga ne poznajem lično. Ali kažu da je problematičan kad popije. Stariji je od mene bar deset godina. Smatram da ne treba da se pravdam, ali naglasiću da nisam bila provokativno obučena, nisam mu uputila nijednu lošu reč. A sve i da jesam, smatram da nije trebalo da primenjuje nasilje. Moji roditelji nikada nisu digli ruku na mene, a doživela sam to da me muškarac u mom gradu udari", rekla je Taša, pa zaplakala.

Ona je zatim istakla da je otišla u policiju da ga prijavi, ali niko nije hteo da joj bude svedok o tome.

"Dala sam izjavu u policiji. Međutim, nisam potpisala zapisnik jer sam tako posavetovana. Sporno je to što niko nije hteo da mi bude svedok, što niko nije hteo da mi kaže njegovo ime, čak ni njegovi drugari. I nisam imala fizički dokaz. Moje pitanje je: 'Šta je trebalo da se desi, da bi se ovaj slušaj zaveo i da bih imala fizički dokaz?'", ispričala je Taša Krsmanović na svom Instagramu.