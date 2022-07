BILA JE BLISKA S MARJANOVIĆIMA! Sandra otkrila detalje braka Zorana i Jelene - "Zvala ga je MEDO, bila sam ŠOKIRANA"

Sandra Afrika bila je bliska s Jelenom i Zoranom Marjanovićem, družili su se privatno, a kako je otkrila bila je na njihovoj svadbi, kao i kada se Jelena porodila.

Izvor: Kurir/Printscreen/MONDO/Stefan Stojanović/ATA Images/ Antonio Ahel

Pjevačica Sandra Afrika ranije je pričala o druženju s Marijanovićima, te istakla da su zajedno i ljetovali u Crnoj Gori, kao i da joj je upravo Zoran napravio hit "Afrika", te joj pomogao da stupi u kontakt s pokojnom Marinom Tucaković, dok joj je Jelena pjevala prateće vokale.

Sandra je bila gost na njihovom vjenčanju, a bila je tu i kada se Jelena porodila. Kako je sada otkrila poslednjih desetak godina su se manje družili, jer su im se poslovni putevi razišli, a zatim je progovorila o odnosu pokojne Jelene i Zorana koji je osuđen za ženino ubistvo, te poručila da je bila šokirana kada je čula presudu.

"Oni kao par su mi izgledali divno, ona je njega uvijek zvala 'medo', stvarno su bili jedan skladan par. Iskreno, nisam sumnjala u njega, ali jesam bila u čudu, saznala sam sve posle svog rođendana, meni je rođendan 1. aprila, a to se sve desilio 2. aprila... Bila sam šokirana! Ne znam, što se mene lično tiče i mog mišljenja, mislim da Zoran to nije uradio, ali policija će istražiti i odlučiti šta je istina, ja samo iznosim svoje mišljenje, jer iskreno ne mogu u to da povjerujem", rekla je Sandra Afrika u emisiji "Premijera - Vikend Specijal", te otkrila da ovog ljeta nije ni stigla da se odmori, ali da ne želi da se žali, jer joj je ova sezona bila, kako kaže, fenomenalna.

"Ne odmaram, ovog ljeta nisam stigla da se odmorim, malo me i grlo zeza, već sam gotova pred kraj... Odvikla sam se, bila je i korona, nije se radilo, navikla sam da odmaram, a sad mi je, moram da priznam, naporno, svaki dan radim, ali hajde da ne kukam, ova sezona je za mene bila fenomenalna", istakla je pjevačica koja je sve oduševila kadrovima sa svoje jahte i stajlingom od 56.000 eura.

Zoran Marjanović osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina zbog ubistva supruge Jelene Krsmanović Marjanović u Borči 2016. godine.

Ovako je izgledalo njegovo hapšenje: