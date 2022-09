Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je odgovarao novinarima na pitanja povodom sahrane kraljice Elizabete.

Izvor: Profimedia/Twitter/screenshot/IvanSkorin

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je odgovorio na pitanje novinara o odlasku na sahranu kraljice Elizabete. Neki svjetski lideri poput Džozefa Bajdena traže poseban tretman u pogledu putovanja za odlazak na sahranu kraljice Elizabete Druge, iako je protokol ići komercijalnim letom i privatnim autobusima.

"Kad oni lete komercijalnim avionom, onda ću i ja letjeti. Mislim, idem na sahranu kraljice, a na sahranu Tuđmana niko nije došao - koji nije moj favorit. Zemlje to pamte. Ja ću ići na sahranu britanske kraljice koja je umrla na funkciji, kao što su došli na sahranu predsjednika Hrvatske..pa su tada došli samo Orban i Demirel. A kako ću letjenje je moj posao", rekao je. On je dodao da je hrvatski avion na remontu.

#onokadne želiš igrat po tuđim pravilima, ali moraš jer je tvoj avion na remontu.#croatiantragedies



"Da je zrakoplov dostupan išao bi njim jer tako trebaju letjeti hrvatski predsjednici i premijeri, obavezno."



@RTLtelevizijapic.twitter.com/F0qy9aOSWE — Ivan Skorin (@IvanSkorin)September 15, 2022

"Naravno, ići ću na komercijalnu rutu jer je hrvatski avion na remontu već četiri mjeseca. Da je avion dostupan, išao bih državnim. Tako treba, tako su hrvatski predsjednici i premijeri. Trebalo bi da leti. To je pravilo, to moramo da naučimo. Hrvatska ima samo jedan avion, pa – šta imaš, klimaš glavom", zaključio je on.