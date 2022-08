Lidiju Bazarovu je na odmoru u Turskoj napala džinovska kornjača zbog koje je mogla da izgubi život!

Izvor: YouTube/screenshot/Best beaches and cities/Daily Mail

Penzionerka je rekla da se plašila za svoj život nakon što ju je na odmoru u Turskoj ugrizla džinovska morska kornjača. Lidija Bazarova (64), bila je samo tri metra od obale kada joj je džinovska kornjača teška koliko i krava zarila svoje oštre zube u zadnjicu.

Ruskinja, kojoj je bilo potrebno bolničko lečenje zbog zastrašujućeg napada u odmaralištu Guzeolaba u Antaliji, rekla je: "Bila sam zaista blizu obale, nekih 3 ili 4 metra, kada sam se samo okrenula na leđa. Onda me nešto zgrabilo za zadnjicu. Bilo je zaista strašno. Nisam znala šta me je to odjednom zgrabilo." Velika kornjača je pokušala da je odvuče pod vodu, rekla je. "Tukla sam rukama po vodi, davila sam se. Stvorenje me je pustilo samo da bi me zgrabilo još jače. Ne znam koliko je to trajalo." Turistkinja je za utehu zagrlila svoju ćerku Kamilu (37) dok je objašnjavala nemili događaj: "Srećom, video me je spasilac. Dojurio je do mene i počeo da viče i udara na životinju. Pretpostavljam da je skrenula pažnju na spasioca."

Oslobođena ogromnog stiska morske kornjače, krenula je ka obali u stanju dubokog šoka, a spasilac se tada borio sa zveri i na kraju je uplašio. "Jurila sam prema obali. Ne znam kako je bio spasilac, ali čula sam da mu je ruka slomljena. Ja sam se borila sa svojim bolom i strahom." Lidija iz Jekaterinburga zadobila je rane na zadnjici, kuku, nogama i prstima od oštrog kljuna i snažne vilice. Bilo joj je teško da se udobno sedi nakon borbe sa morskom kornjačom. "Nisam sigurna da ću ikada moći da se vratim u more", rekla je Lidija novinskoj agenciji IHA.

Heroj spasilac je imenovan kao spasilac Mustafa Sari, a izveštaji kažu da je ugrizen za rame. Morska kornjača - nazvana je mesožderka i može težiti koliko i muzna krava. Na ženinoj zadnjici su ostale teške modrice, navodi se u izveštajima u Antaliji. "Zahvaljujemo se spasiocu. Bez njega bi možda rezultat bio loš. I ranije je bilo sličnih slučajeva. Kornjača je ženu i muškarca ugrizla pre moje majke. Želimo da se objavi upozorenje o ovoj opasnosti. Užasno je što više nećemo ići u more", rekla je Kamila.

Turski stručnjak profesor Mehmet Gokoglu rekao je da su kornjače sklone napadima na ljude koji su bili u njihovom "životnom prostoru". "Ima slučajeva ujeda u plitkim vodama“, rekao je on. Izveštaj kaže da je bilo 11 odvojenih napada kornjača u poslednje dve nedelje.