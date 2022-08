Dušku Tanaskoviću (28) određen je jednomesečni pritvor zbog ubistva Gorana Vlaovića (32), navodnog pripadnika "škaljarskog klana" u Pagu u Hrvatskoj, a Sud je odbio kauciju!

Izvor: Instagram/screenshot

Dušku Tanaskoviću (28) iz Kragujevca, koji se sumnjiči da je juče na ostrvu Pag u Hrvatskoj ubio “škaljarca” Gorana Vlaovića, određen je jednomesečni pritvor zbog opasnosti od bekstva. Kako je za hrvatski "Jutarnji list" potvrdio Tanaskovićev advokat Vinko Gulišija, on danas nije iznosio odbranu, odnosno odlučio je da se brani ćutanjem.

"On je izneo odbranu, a sudija mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bega. Kakvu odbranu? Ćutanjem se branio, i to je odbrana", rekao je advokat za hrvatski dnevnik, dodajući da on nema informaciju da za Tanaskovićem traga i Crna Gora.

Advokat Gulišija je rekao da je njegov klijent u jako lošem psihičkom stanju. Rekao je da zasad neće iznositi odbranu.

"Moj klijent je u jako lošem stanju, psihički je loše, zato nije izneo obranu. Sada je bitno da se sprovedu veštačenja, a kad vidimo rezultate, onda ćemo videti kakvu ćemo obranu izneti", rekao je advokat uhapšenog srpskog državljanima.

Kako portal "24sata" saznaje, odbrana Kragujevčanina ponudila je 100.000 evra kao jemstvo za puštanje da se brani sa slobode, ali je sud to odbio! Ubica sa Paga u Hrvatskoj, osumnjičeni i uhapšeni D.T. (28), dovodi se i u vezu sa likvidacijom Minje Šakovića u Budvi sredinom juna ove godine. Šaković je bio blizak skaljarcima i ubijen je u starom gradu u Budvi. Ubijen je u lokalu pred brojnim svedocima. Obe žrtve su, prema procenama bezbednosnih službi, bliske škaljarskom klanu.

Da podsetimo, Crnogorca Gorana Vlaovića (32), koji je navodno bio pripadnik škaljarskog klana, je ubio Srbin ispred jednog poznatog noćnog kluba u Hrvatskoj na ostrvu Pag. Ubistvo se dogodilo jutros oko 6 časova. Ubica je prišao Goranu s leđa i pucao mu u vrat iz pištolja sa prigušivačem. Dao se u beg nakon izvršenog ubistva, bacio je pištolj, ali ga je policija ubrzo uhvatila i uhapsila. Ubrzo se oglasila i devojka stradalog Gorana, Dragana Banić koja je zamolila javnost da je pusti da tuguje u miru.