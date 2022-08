Ubici škaljarca prijeti 50 godina zatvora zbog likvidacije na Pagu!

Izvor: Instagram/dragana_banic/Screenshot

Duško Tanasković (28) iz Kragujevca, koji se sumnjiči da je u četvrtak na Pagu ubio "škaljarca" Gorana Vlaovića (38), u petak je u pratnji policije naoružane dugim cijevima doveden na saslušanje u državno tužilaštvo u Zadru. Za ubistvo na popularnoj plaži Zrće, prema hrvatskom zakonu, prijeti mu kazna od 10 do 50 godina zatvora. Kako je otkriveno, za Tanaskovićem je i Crna Gora raspisala potjernicu, i to zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Milića Minje Šakovića u junu u Budvi.

Njemu je u petak istražni sudija odredio jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od bjekstva, potvrdio je njegov branilac Vinko Gulišija.

"On je iznio odbranu, a sud mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Kakvu odbranu? Ćutao je, i to je odbrana", rekao je advokat za Jutarnji list i dodao da su hrvatski mediji objavili da je Goran Vlaović bio uplašen za sopstvenu bezbjednost i da je Crnu Goru napuštao jednom godišnje, i to da bi sa djevojkom Draganom Banić ljetovao na Pagu. Vlaović je jednom godišnje napuštao Crnu Goru, i to da bi ljetovao na Zrću, kako bi ispunio želju djevojke s kojom je bio u vezi i koja obožava da ljetuje u ovom mjestu. Navodno je sa sobom uvijek vodio tjelohranitelje, prenosi hrvatski Jutarnji list.

"Moj klijent je u jako lošem stanju, psihički je loše, zato nije iznio odbranu. Sada je bitno da se obave vještačenja, a kad vidimo rezultate, onda ćemo vidjeti kakvu ćemo odbranu složiti", rekao je on.

Kako portal 24sata.hr saznaje, odbrana Kragujevčanina ponudila je 100.000 eura kao jemstvo za puštanje da se brani sa slobode, ali je sud to odbio. Vlaović je u društvu djevojke, srpske manekenke i misice Dragane Banić, izašao iz noćnog kluba, kada mu je Tanasković s kačketom na glavi prišao s leđa i u njega iz "gloka" ispalio jedan hitac, a potom pobjegao. Tokom pokušaja bjekstva bacio je pištolj, koji je policija pronašla i brzo ga uhapsila.

"Tanasković je policiji jedino rekao da zna da za njim traga crnogorska policija jer ga sumnjiče za pomaganje egzekutoru istaknutog škaljarca Milića Minje Šakovića. Šaković je ubijen 17. juna u Budvi, a egzekutor mu je takođe prišao s leđa u jednom restoranu, ispalio mu nekoliko hitaca u glavu i pobjegao. Tanasković je inspektorima zadarske policije rekao da on nema veze s tim ubistvom i da je bio u Kragujevcu i vadio nova lična dokumenta na dan kad se dogodilo ubistvo u Budvi", prenio je hrvatski Jutarnji list.

Kako navode, Tanasković je na saslušanju u policiji naveo i da je kao maloljetnik bio u zatvoru, i da je odslužio ukupno pet godina robije zbog razbojništva i imovinskih delikata.

Manekenka Dragana Banić, koja je bila u dugogodišnjoj vezi s Goranom Vlaovićem, rekla je za Kurir da i dalje ne može da dođe sebi od šoka.

"Nije mi dobro, nisam ništa bolje nego juče. U policijskoj stanici sam, ne mogu da pričam. Mnogo mi je teško, ne mogu da dođem sebi", ponavljala je uplakana djevojka.

Hrvatska policija potvrdila je da se ne isključuje mogućnost da je riječ o naručenom ubistvu i da je likvidacija Vlaovića nastavak obračuna kavačkog i škaljarskog klana, koji je počeo još 2014. i do sada odnio više od 50 života. Sagovornici lista ne isključuju mogućnost da je Tanasković učestvovao u još nekim likvidacijama i da je bio plaćenik suprotstavljenog kavačkog klana.

"I ubijeni Vlaović, kao i Šaković, bili su bliski škaljarskom klanu. Hrvatska policija od trenutka kada se zločin dogodio razmjenjuje informacije sa srpskim i crnogorskim kolegama. Jasno je da je riječ o kriminalnom obračunu i da se rat klanova preselio na područje Hrvatske. Istraga o ubistvu Vlaovića i dalje traje, policija pokušava da utvrdi da li je imao pomagače, kao i kada i na koji način je Tanasković ušao u Hrvatsku, ali i s kim je održavao kontakte, odnosno od koga je primao instrukcije" otkriva izvor lista iz istrage.

Prema njegovim riječima, nema dileme da je Tanasković neko vrijeme pratio žrtvu i čekao pogodan trenutak da mu puca u glavu. - Na snimku sa sigurnosnih kamera vidi se da se posle zločina vratio do žrtve, vjerovatno kako bi se uvjerio da je mrtav - dodaje naš sagovornik.