Maloletnik D.P. (17) osumnjičen je da je silovao, a potom pretukao rođenu babu S. P. (71) u selu u okolini Alibunara 13. avgusta u njihovom porodičnom domu.

Izvor: RTS/Screenshot

Osumnjičenom D.P. je sudija za maloletnike Višeg suda u Pančevu potom odredio pritvor zbog "postojanja određenih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoka". Njegova baba koja je preživela traumu pošto ju je silovao unuk uspela je da opiše kroz šta je sve i kako prošla, i otkrila nove detalje o silovanju koji nisu bili poznati ranije.

"Kada je završio sa iživljavanjem, rekao mi je: 'Ne mrdaj baba. Ja ću da izađem iz kuće i da se nisi pomerila dok ne čuješ kako kucam na roletne sa spoljne strane'", kaže ona za Kurir, i dodaje:

"Izašao je iz kuće i ubrzo sam čula kucanje na roletnama. Jedva sam ustala i otišla sam do kuhinje da uzmem vode i šećera. Posle nekoliko minuta unuk me onako hladnokrvo, kao da se ništa nije desilo ušao u kuću i pitao me šta radim i zašto sam budna"

Baka je rekla da je njen unuk, koji je osumnjičen za ovo krivično delo, rekao još jednu jezivu rečenicu.

"Pogledao me je i pitao: 'Zašto ti je lice u modricama?' Bio je vidno pijan, i znala sam da me je on silovao. Tada sam se oduzela, jer sam mislila da će me ubiti, da će me dokrajčiti. Dok me je silovao, tri puta sam padala u nesvest i budila se. Morala sam da ostanem svesna i prisutna. Iako sam najradije želela da umrem. Zamislite da vas siluje unuk, pa bolje da me nema.", kaže ona.

On priča da je pošto je unuk otišao da spava pozvala ćerku i ispričala joj sve što se desilo.

"Ostala sam nema. Zvala sam ćerku, ali se nije javljala. Bila sam u bolovima, i nisam mogla da pomaknem ni ruku, ni glavu. Celo telo. Ćerka mi se javila tek oko pola pet ujutru i tada sam joj rekla da me je unuk silovao. Odmah je pozvala policiju, koja je došla za 18 minuta i on je uhapšen iako je počeo da beži", rekla je za ona.