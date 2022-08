Otkriveno šta je žrtva rekla u policijskoj stanici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vest da je maloletni unuk D. P. (17) u mestu Ilandža kod Alibunara silovao i pretukao svoju babu S. P. (71) koja mu je bila staratelj, obzirom da mu je otac umro, a majka ga ostavila, potresla je Srbiju. Napad na nesrećnu ženu dogodio se tokom vikenda.

Prema nezvaničnim saznanjima, u drugoj sobi je za vreme napada spavao drugi unuk (16), a unuka je predata hraniteljskoj porodici. On ju je napao oko jedan sat iza ponoći na spavanju.

"Rekla je da ju je napao na spavanju, da je spustio roletne i da je kada je počela da se opire izudarao. Kada je počeo da je siluje pitao je: 'Je li baba, šta ćeš da kupiš svom unuku za rođendan?'. Kaže da je osetila njegov miris i da joj je tada pao mrak na oči. Takođe je rekla da kada je završio da joj je rekao da ne ustaje iz kreveta dok joj ne pokuca tri puta na prozor i da će to biti za tri minuta. Pokucao je na prozor, ušao i pitao je, 'Baba, ko ti je to uradio?', a ona je bila u modricama i plakala je. On je legao da spava, a ona je onda zvala svoju ćerku koja živi u drugom selu i koja je udata. Zvala je od pola 3 noću, a uspela je da je dobije u 5 ujutru. Tada je ćerka pozvala policiju", rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Inače, D. P. za dva meseca puni 18 godina. Baka koju je silovao je majka njegovog oca koji je preminuo. Inače, Više javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku D. P. iz Ilandže zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo silovanje.

Zahtevom se maloletniku stavlja na teret da je u Ilandži dana 13.08.2022. godine u toku noći prinudio svoju babu S. P. (71) na obljubu upotrebom sile i pretnjom da će neposredno napasti na njen život.

Nakon saslušanja maloletnika koji je prethodno lišen slobode, sudija za maloletnike Višeg suda u Pančevu mu je po predlogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu odredio pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoka kao i zbog činjenice da mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koja je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka prema maloletniku. Tužilaštvo je u zahtevu predložilo i da se u toku pripremnog postupka ispita oštećena i da se odrede potrebna veštačenja.