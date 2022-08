Srđan Lalić osuđen je na 18 godina zatvora, a sa Tužilaštvom je potpisao sporazum i postao svjedok okrivljeni (nekadašnji svjedok saradnik).

Izvor: TV Pinki/Printscreen

Srđan Lalić (36), poznat kao "nasmijani koljač", pripadnik klana Velje Nevolje i njegov saradnik, sklopio je sporazum sa Tužilastvom za organizovani kriminal da za kaznu od 18 godina zatvora svjedoči o svim zločinima klana. Kako piše Informer, spreman je da preda istražiteljima cjelokupno blago ovog zloglasnog klana, koje je sakriveno u kriptovalutama! Riječ je, navodno, o nekoliko desetina miliona eura, mahom u bitkoinima, ali i drugim kriptovalutama.

Svjedok okrivljeni

Lalić je, prema nezvaničnim saznanjima, odnedavno postao svjedok okrivljeni, nakon što je postigao sporazum sa Tužilaštvom za organizovani kriminal (TOK) i obavezao se da ponudi nova saznanja protiv pripadnika klana. Prvenstveno, da dostavi sve šifre preko kojih bi istražiteljima omogućio pristup ogromnom bogatstvu u kriptovalutama, koje je sakriveno prije hapšenja koljačke bande, 4. februara prošle godine. Informerov izvor blizak istrazi otkrio je da su Belivuk, Miljković i Lalić proteklih godina kupili veliki broj bitkoina.

"Za sada je nemoguće reći koliko su tačno novca uložili u kriptovalute, ali sasvim je moguće da je riječ o nekoliko desetina miliona eura. Ovaj ogroman novac, stečen uglavnom preprodajom droge, reketiranjem i plaćenim ubistvima, do sada je bilo gotovo nemoguće pronaći i zaplijeniti ga, jer se kriptovalute, kao elektronski novac, mogu kupiti i prodati na lažno ime i nisu pod nadzorom nijedne centralne banke. Moguće im je pristupiti jedino preko šifara koje, osim Belivuka i Miljkovića, zna još samo Lalić", objasnio je izvor.

Inače, kao IT stručnjak i programer, Lalić je bio zadužen i za nabavku i održavanje kriptovanih telefona za aplikaciju Skaj, preko koje su pripadnici klana komunicirali i slali jezive slike mučenja i kasapljenja žrtava. Podsjetimo, Srđan je, kao član Belivukove i Miljkovićeve bande, optužen za čak šest ubistava, otmicu i nelegalno držanje oružja. Na Skaju je imao nadimak Beri Mils, po vođi surove bande "Arijevsko bratstvo" u SAD. Svoju riješenost da ogoli zlodjela surove koljačke bande i sebi isposluje što manju kaznu iskazao je javno još na pripremnom ročištu u julu, kada je, na iznenađenje svih prisutnih u sudnici, priznao krivicu. Do sada su, osim njega, status svjedoka okrivljenih dobili još Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević.

Još dvojica svjedoka

Pomenuta dvojica su ranije do detalja ispričali istražiteljima sve što znaju o svirepim ubistvima klana i o tome kako su se iživljavali nad žrtvama u "klanici" u Ritopeku, nakon čega su tijela, samljevena u mašini za mljevenje, bacali u Dunav. Hrvatin se nagodio za kaznu od 15 godina robije, a Spasojević na 14. Svima njima će sud potvrditi te kazne tek na kraju procesa, ali samo ukoliko u potpunosti ispune sve dogovorene obaveze. U suprotnom, sporazum može da bude i odbačen.

Plaćeni novcem iz Crne Gore

Postoje obavještajni podaci da je Veljko Belivuk nekoliko mjeseci prije hapšenja u februaru 2021. dobio veliku količinu keša iz Crne Gore, najvjerovatnije "kavačkog klana", za koji je radio. Navodno, radilo se o čak deset miliona eura, koje su vjerovatno uloženi u bitkoine.

S obzirom na to da su pretresom "štek" kuća i "bunkera" na Partizanovom stadionu pronađeni najsavremeniji snajperi i puškomitraljezi velikog kalibra, koji uglavnom služe za likvidaciju štićenih ličnosti, može se zaključiti da je meta Belivukovog klana bio neko iz samog vrha naše države, a da su za to plaćeni novcem iz Crne Gore.

Cukavac: Presuda Laliću nije garantovana

Advokat Dragoš Cukavac objašnjava da to što se Srđan Lalić nagodio sa tužiocem na 18 godina zatvora ne mora da znači da će on zaista biti osuđen na tu kaznu na kraju sudskog procesa.

"Zakonik o krivičnom postupku propisuje tri vrste sporazuma - o priznanju krivičnog djela, o svjedočenju okrivljenog i o svjedočenju osuđenog. Sporazumi predstavljaju ugovore između okrivljenog, tužioca i branioca i ratifikuje ih sud. Kada je u pitanju sporazum o svjedočenju okrivljenog, on mora pred sudom da iznese sva svoja saznanja o krivičnim djelima i ništa ne smije da prećuti. Sa organizatorom kriminalne grupe ne može se zaključiti ovakav sporazum", napominje Cukavac, i dodaje:

"Što se Lalića tiče, za sada je preuranjeno govoriti da li će on zaista biti osuđen na 18 godina. Ako je zaključio sporazum o svjedočenju okrivljenog, što su prenijeli mediji, on će biti osuđen tek kada ispuni svoju obavezu o svjedočenju pred sudskim većem na glavnom pretresu. Ako ne ispuni svoju obavezu, postupak protiv njega teče kao i protiv svih ostalih, jer on ni u jednom trenutku ne gubi status okrivljenog.

Ristović: Tužilaštvo u problemu?

Advokat Nikola Ristović, branilac Veljka Belivuka, smatra da sporazum tužilaštva sa Srđanom Lalićem ukazuje na činjenicu da zapravo nema dovoljno dokaza protiv zloglasne bande?

"Ne mogu da govorim u ime tužilaštva, ali moje mišljenje je da će dokazi dostavljeni iz Francuske (prepiske i slike zločina sa "skaja", prim. aut.) kad tad pasti. U pitanju su presretnute poruke preko 'skaja' koje su nezakonito dostavljene, odnosno, nisu u skladu sa našim zakonom. O tome, kao i o drugim nedostacima dokaza, govorio sam na pripremnom ročištu. Moguće je da je i tužilaštvo toga svjesno, pa im je potreban još jedan svjedok-okrivljeni", kaže Ristović.