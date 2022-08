Srđan Lalić osuđen je na 18 godina zatvora, a sa Tužilaštvom je potpisao sporazum i postao svjedok okrivljeni (nekadašnji svjedok saradnik).

Srđan Lalić (36), poznat kao "nasmijani koljač", pripadnik klana Velje Nevolje i njegov saradnik, sklopio je sporazum sa Tužilastvom za organizovani kriminal da za kaznu od 18 godina zatvora svjedoči o svim zločinima klana.

Pored čuvene fotografije na kojoj je Lalić nasmijan dok muče Nikolu Mitića, sada se pojavila nova, gdje se Lalić smije pored još jedne žrtve, a takođe je nastala u prostoriji gdje su mučili Mitića, pripadnika suprotstavljenog klana koji je kasnije surovo ubijen.

Očekuje se da će svojim izjavama pomoći da se riješe i mnogi, za sada, nerješeni slučajevi surovih ubistava. Ovim potezom Tužilaštvo je za suđenje obezbijedilo možda i najvažnije svjedočenje, ali i sigurni odlazak u zatvor vođa kriminalnog klana - Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Lalić je postao ključni svjedok i za 18 godina zatvora priznao sve brutalne zločine Veljinog klana.

On je, nakon priznanja na pripremnom ročištu, prije dva dana potpisao sporazum i postao svjedok okrivljeni (nekadašnji svjedok saradnik). Dogovorio je da bude osuđen na kaznu od 18 godina zatvora, a zauzvrat on će ispričati koja su sve zlodjela, gdje i na koji način činili šefovi i članovi ove jezive kriminalne grupe.

Međutim, njemu izdržavanje kazne neće početi sve dok se suđenje protiv njegovih šefova i saradnika ne završi, odnosno on ne ispoštuje sve šta je dogovorio sa javnim tužiocem i na suđenju ispriča ono šta zna.Javni tužilac će prije zaključenja sporazuma o svjedočenju pozvati okrivljenog da u roku koji ne može biti duži od 30 dana, samostalno i svojeručno, što detaljnije i potpunije, istinito opiše sve šta zna o krivičnom djelu povodom kojeg se vodi postupak, ali i o drugim djelima.

To znači da je Lalić tužiocu napisao sve o jezivim zločinima i ubistvima, nakon čega je tužilaštvo sudu predložilo sporazum koji je ovaj usvojio. Međutim, to što je Lalić napisao niko nije vidio osim javnog tužioca, niti će. Njegova izjava zapravo je samo dokaz tužilaštvu da ako on ne ponovi ono šta je napisao, da mu obori sporazum. Ukoliko bude ponovio napisano, njemu će biti izrečena kazna u skladu sa sporazumom.

"Odbrana po pravilu neće znati šta je Lalić pričao i šta će pričati na glavnom pretresu, već bi eventualno mogla da bude pripremljena od strane saokrivljenih koji bi znali o čemu može da priča, pa da se na taj način spreme pitanja i slično", navodi izvor upoznat sa slučajem.

Lalićevo priznanje obezbijedilo je Tužilaštvu skoro sigurnu presudu jer se protiv njega vodila istraga za šest teških ubistava, a dokazi koji su tokom nje prikupljeni ukazali su da je znao sve o njima - od pripreme zločina, ubistva, do uklanjanja dokaza. Samim tim, njegov iskaz na sudu biće od ključnog značaja za slanje Belivuka i Miljkovića na doživotnu robiju jer će ispričati i do sada neotkrivene detalje zločina, a možda će ukazati i na neka druga ubistva za koja u ovom trenutku nema dokaza. Ovim sporazumom, i Tužilaštvo će biti osigurano ukoliko se dokazi poruka i fotografija koje su prikupljene sa Skaja proglase nezakonitim.

Prema riječima kriminologa Dobrivoja Radovanovića, odluka da Lalić dobije kaznu od 18 godina, a ne doživotnu robiju koja mu je prijetila, ukazuje da je njegov iskaz bio od izuzetne važnosti Tužilaštvu.

"On je vjerovatno posjedovao informacije za proces koje omogućavaju da se ostalim osumnjičenim materijalni dokazi iznesu na vidjelo. To što smo mi omogućili ubicama da budu svjedoci saradnici je strateška greška u zakonu. To nije logično, ali kada je donošen zakon, svodilo se na opšti model. U cijelom svijetu funkcioniše taj institut svjedoka, to je nešto što smo kopirali" naglašava on.

Srđan Lalić, navodi se u dvijema optužnicama, učestvovao je u ubistvu Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića, Milana Ljepoje, ali i Nikole Mitića.