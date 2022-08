Srđan Lalilć, najozloglašeniji član klana Veljka Belivuka, sklopio je Sporazum o statusu okrivljenog svjedoka sa Tužilaštvom za organizovani kriminal Srbije u zamjenu za 18 godina zatvora, piše Kurir.

Izvor: TV Pink / screenshot

Lalić je označen kao najsuroviji kasapin klana, koji se predstavljao kao IT stručnjak.

Iako je na saslušanju kod tužioca pokušao da se predstavi kao IT stručnjak sa završenim fakultetom, negirajući teška krivična djela koja mu se kao pripadniku klana stavljala na teret, okrivljeni Lalić je uoči početka suđenja odlučio da sve prizna. Rezultat toga je i njegov Sporazum s tužilaštvom u zamjenu za 18 godina robije.

Riječ je o čovjeku koji slovi za najozloglašenijeg člana pomenute kriminalne grupe i posebno se isticao po svojim morbidnim idejama mučenja žrtava. Lalić je jednu od žrtava klana, Lazara Vukićevića, peglom pržio u kući strave u Ritopeku, a potom mu je, zajedno sa okrivljenim Milošem Budimirom stavio gumeno crijevo u usta i pustio vodu u organizam, prenosi Kurir.

O tome koliko je bio surov najbolje govori njegov nadimak. Naime, nakon pada grupe Belivuk u javnosti su isplivale fotografije i komunikacija članova grupe preko aplikacije Skaj, u kojoj su se hvalili svojom surovošću. Neke od brutalnih snimaka iskasapljenih žrtava su razmjenjivali među sobom, ali i slali neprijateljima, koje su pokušali da zastraše.

Među kodiranim imenima koje su na Skaj aplikaciji koristili članovi grupe jedno se posebno isticalo po surovosti – „Beri Mils“ (Barry Mills).

Iza pomenutog imena krio se upravo Lalić, sada okrivljeni saradnik. Žrtve je sjekao, čupao im nokte na živo, mučio do smrti. O njegovoj surovosti najbolje govori jedna od presretnutih poruka sa Skaja, navodi Kurir.

"Može Beri Mils, on je majstor za nokte da ti sredi. Beri Mils čupa nokte, to nisi znao, to je novost, na živo sve, sa armiračkim kliještima", navodi se u poruci.

Lalić je svoje šifrovano ime izabrao po Beriju Milsu, vođi jedne od najsurovijih američkih zatvorskih bandi "Arijevskog bratstva". U pitanju je organizacija koju čine rasisti i neonacisti koji vjeruju u nadmoćnost bijele rase i poznati su kao izuzetno brutalni.

Beri Mils je u zatvoru proveo više od 50 godina, a osuđivan je za ubistva, pljačke, preprodaju droge i mnoga druga krivična djela.